Pártpolitikai munkára használta nem mindennapi méretű irodáját az óbudai alpolgármester

Nyilvános posztban panaszkodott a közösségi oldalán Zábó Attila III. kerületi DK-s alpolgármester, mert elhagyni kényszerült – ahogy ő fogalmazott – az irodáját. Csakhogy ebben az esetben az „iroda” indokolatlanul szerény megnevezés: a valóságban több mint nyolcvan négyzetmétert használt több mint egy évig, ahol rendszeresen nem az önkormányzati ügyek intézésével volt elfoglalva.

Amíg letartóztatásban börtönben ült Kiss László, a kerület korrupcióval gyanúsított DK-s polgármestere, párttársa, a 2024-ben alpolgármesterré választott Zábó Attila elérte, hogy beköltözhessen a legnagyobb önkormányzati irodaegyüttesbe.

Egymaga több alapterületet foglalt el, mint a másik három alpolgármester együtt. A tárgyalóból és két tágas irodából álló egység az Óbudai Fő tér 4. számú műemlék épület emeletének nagy részét elfoglalja, ablakaiból és teraszáról pazar kilátás nyílik a Fő tér történelmi épületeire.

Riasztó és videókamera-rendszer

Az iroda indokolatlanul nagy mérete mellett a Zábó által támasztott további igények sem nevezhetők szerényeknek. A tavaly ősszel a kerületi jegyzőnek írt levelében 15 pontban sorolta az alpolgármesteri „rezidenciával” kapcsolatos, néha bizarr kéréseit.

Például ragaszkodott volna ahhoz, hogy videókamera-rendszert építsenek ki a műemlék épületen közpénzből, sőt azt is elvárta, hogy az irodáit folyamatosan kamera figyelje.

Néhány kérését idézzük szó szerint: „Szeretnék egy riasztórendszert beszereltetni, külön a hátsó résztől függetlenül ki és bekapcsolhatót. Szeretném, ha a telefonomról a kollégáim és én látnák az riasztó állapotát (be-kikapcsolást, stb.).”

Azt is leírta Zábó a rendelésében, hogy „amennyiben a helyiség lépcsőháza és a bejárata nem rendelkezik videókamera rendszerrel, akkor szeretnék egy videó-kamera rendszert, ezekre a részekre, természetesen a kollégáim véleményét figyelembe véve, olyan helyekre, ahol nem zavarják az ő munkájukat az ő személyes terüket. Az én irodámba mindenképpen kérek. Szeretném, ha legalább 90 napot rögzítene a rendszer.”

Óriási tévé és nagy fizetés a munkatársaknak

Az alpolgármester igényt tartott az óriási lapostévére, projektorra és három magasan bérezett kollégára is – természetesen közpénzből fizetve.

A Fő tér 4. szám alatt szeretném az irodámat kialakítani. A költözés alatt a tárgyalóba rendezkednék be. Hosszú távon, vagy ahogy a költözések és a festés engedi, a tárgyalót és a tárgyaló mindkét oldalán lévő irodát szeretném használni. Az ottani technikát a TV-t, a projektort stb. később is használnám

– írta Zábó.