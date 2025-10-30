Pillanatok alatt megváltozhat az időjárás napközben, érdemes mindenre felkészülni

Délelőtt még általában fátyolfelhős időben lesz részünk, a legtöbb helyen több órára kisüthet a nap, majd a déli órákra megnövekszik a felhőzet, beborul az ég – írja a HungaroMet.

Fotó: HungaroMet

Délutántól azonban északnyugaton, északon csökkenni kezd a felhőzet, estére ezeken a tájakon ki is derülhet az ég.

Főként a nap második felében elszórt jelleggel kisebb eső, záporeső előfordulhat.

A délnyugati, déli szél nagy területen megélénkül, megerősödik, néhol viharos lökések is kísérhetik, majd délután nyugatira, északnyugatira fordul és veszít erejéből a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 18 és 23 fok között várható, északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Késő este általában 10 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a derült északi tájakon ennél több fokkal hidegebb lehet.

