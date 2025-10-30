Rendkívüli

Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról – élőben a Kormányinfóról + videó

Pillanatok alatt megváltozhat az időjárás napközben, érdemes mindenre felkészülni

Változékony lesz az időjárás csütörtökön, a nap második felében sok helyütt záporeső kialakulhat.

2025. 10. 30. 6:35
Délelőtt még általában fátyolfelhős időben lesz részünk, a legtöbb helyen több órára kisüthet a nap, majd a déli órákra megnövekszik a felhőzet, beborul az ég – írja a HungaroMet.

Fotó: HungaroMet

Délutántól azonban északnyugaton, északon csökkenni kezd a felhőzet, estére ezeken a tájakon ki is derülhet az ég. 

Főként a nap második felében elszórt jelleggel kisebb eső, záporeső előfordulhat. 

A délnyugati, déli szél nagy területen megélénkül, megerősödik, néhol viharos lökések is kísérhetik, majd délután nyugatira, északnyugatira fordul és veszít erejéből a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 18 és 23 fok között várható, északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Késő este általában 10 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a derült északi tájakon ennél több fokkal hidegebb lehet.


Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

