Befejeződtek a vasútfelújítási munkák Rákosrendezőnél, gyorsabbak lesznek a vonatok + videó

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a közösségi oldalán jelentette be: befejeződtek a vágányzári munkák és az előírt utószabályozások Rákosrendező állomásnál. Ennek köszönhetően a mai naptól megszűntek az érintett szakaszokon a lassújelek és a korábbi sebességkorlátozások, a vonatok így akár 80 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek, szemben a korábbi 20–40 kilométer/órával.

Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kocsis Zoltán

Jó hír ez azoknak, akik a vonatokkal utaznak, hiszen kifelé és befelé is másfél, két perccel csökkenhet a menetidő

– fogalmazott a a MÁV vezérigazgatója a Facebook-oldalán megosztott videóban.

A legnagyobb változást a Szegedi úti vasúti átjárónál tapasztalhatják az autósok és gyalogosok. A gyorsabb vonatok miatt megnőtt a féktávolság, így a szabálytalan átkelés jelentősen növeli a balesetek kockázatát.

A biztonságos átkelés feltételei azonban nem változtak: csak felnyitott sorompónál, fehéren villogó lámpánál szabad átmenni.

Az elmúlt tizenhat évben nem történt halálos baleset a vasút hibájából az átjárókban – minden tragédia a figyelmetlenség vagy a szabályszegés következménye volt. Idén eddig 42 baleset történt vasúti átjárókban, amelyekben 13 ember vesztette életét.

– Szeretnénk megkérni mindenkit, hogy a sorompó jelzéseit vegye komolyan, az mindenkire vonatkozik!

– mondta Hegyi Zsolt.

A MÁV és a közlekedésbiztonsági szakemberek felhívják a figyelmet: a közlekedésbiztonság mindannyiunk közös ügye. Egy pillanatnyi türelmetlenség is végzetes lehet, ezért mindig tartsuk be az átkelés szabályait!

