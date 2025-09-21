pályaudvarvonatKeleti pályaudvarHegyi ZsoltforgalomMÁV

Megindult a vonatközlekedés a Keleti pályaudvaron

Elhárultak a technikai akadályok, így már fogad vonatokat a Keleti pályaudvar. Az állomás még zárva tart, de a tervek szerint a nap folyamán megnyitják az utasok előtt.

2025. 09. 21. 13:33
2025. 09. 21. 13:33
Közlekedés - Budapest - Keleti pályaudvar MTI/Jászai Csaba
Újraindult a forgalom a Keletiben – jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.

Újraindult a vonatközlekedés a Keleti pályaudvaron (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A forgalom újraindítása elhúzódott, mivel a felújítás után a pályaudvar újbóli áram alá helyezése során bizonyos váltók működésén állítani kellett.

– Felkészültünk egy ilyen forgatókönyvre is, így az Országos Haváriaközpont azonnal életbe léptette a helyzethez legjobban illeszkedő ideiglenes forgalmi rendet – közölte a vezérigazgató.

A váltók beállítása azóta megtörtént, így

a pályaudvar újra fogad és indít vonatokat,

sőt nemrég meg is érkezett az első vonat a Keletibe, 12.15-kor pedig elindult innen az első vonat, egy Szolnokra tartó Z60-as is.

A pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat. A délutáni órákban először az egri, gyöngyösi és az elővárosi járatok forgalma tér vissza, ezt követik majd a távolsági járatok, hétfő reggeltől pedig immár teljes gőzzel üzemel ismét a Keleti.

A lépcsőzetesen visszatérő forgalommal párhuzamosan még közlekednek az erősítő és pótlóbuszok az érintett vonalak kiszolgálására.

A Keleti pályaudvart a jelenlegi információk szerint a nap folyamán megnyitják az utasok számára. Az állomás még zárva tart, a bejáratoknál segítik az utasok tájékoztatását.

A részletekről a Mávinform felületein adnak részletes és pontos tájékoztatást.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Jászai Csaba)


