Csúszik a Keleti pályaudvar megnyitása + videó

A tervezett felújítási munkák befejeződtek, ennek ellenére a Keleti pályaudvar vasárnap reggel nem tudott megnyitni – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a MÁV.

Elhúzódik a Keleti pályaudvar megnyitása (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója elmondta: szombat este fél tizenkettőkor még arról kaptak tájékoztatást, hogy minden munka rendben lezárult. Azonban

a hajnali órákban váratlan probléma lépett fel.

A hiba abból adódott, hogy az állomás egy hónapig áramtalanítva volt, és a visszakapcsoláskor biztosítási zavart tapasztaltak – magyarázta a vezérigazgató a közösségi oldalán.