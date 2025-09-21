Keleti pályaudvarvasútvonatMÁV

Csúszik a Keleti pályaudvar megnyitása + videó

A Keleti pályaudvar forgalmának újraindítása a tervezettnél tovább húzódik, de a MÁV tájékoztatása szerint még vasárnap megnyitják az utasok előtt. Az utasok elszállításáról pótlóbuszok gondoskodnak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 7:57
Budapest, 2025. szeptember 5.A felújítás miatt bezárt Keleti pályaudvar 2025. szeptember 5-én.
A tervezett felújítási munkák befejeződtek, ennek ellenére a Keleti pályaudvar vasárnap reggel nem tudott megnyitni – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a MÁV.

Budapest, 2025. szeptember 5. Szakemberek dolgoznak a felújítás miatt bezárt Keleti pályaudvaron 2025. szeptember 5-én.
Elhúzódik a Keleti pályaudvar megnyitása (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója elmondta: szombat este fél tizenkettőkor még arról kaptak tájékoztatást, hogy minden munka rendben lezárult. Azonban

a hajnali órákban váratlan probléma lépett fel.

A hiba abból adódott, hogy az állomás egy hónapig áramtalanítva volt, és a visszakapcsoláskor biztosítási zavart tapasztaltak – magyarázta a vezérigazgató a közösségi oldalán.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a szakemberek jelenleg is a hiba elhárításán dolgoznak, a pályaudvar megnyitására a nap folyamán kerülhet sor.

A jelenlegi információk szerint

a pályaudvart napközben megnyitják, ám addig az épület zárva marad.

Addig az utasok utaztatásáról a Kerepesi úti oldalról pótlóbuszokkal gondoskodnak, a bejáratoknál pedig munkatársak segítik az eligazodást.

Borítókép: Csúszik a Keleti pályaudvar megnyitása (Forrás: MTI/Purger Tamás)


