Kossuth-díjas művész csatlakozott a Bajtársak Digitális Polgári Körhöz

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter jelentette be, hogy Somogyi Győző, Kossuth-díjas grafikus és festőművész is csatlakozott a Bajtársak Digitális Polgári Körhöz. Kiemelkedő hadtörténeti munkásságával száz hőst örökített meg, tisztelegve a haza védelmezői előtt.

2025. 10. 18. 20:16
Somogyi Győző, Kossuth-díjas művész
Fotó: Kurucz Árpád
– Somogyi Győző is csatlakozott a Bajtársak Digitális Polgári Körhöz – tudatta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. A DPK új tagja Kossuth-díjas grafikus és festőművész egyháztörténetből doktorált, a képzőművészetet önképzéssel sajátította el. Grafikusként, majd festőként vált ismertté.

Budapest, 2025. szeptember 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozója a Papp László Budapest Sportarénában 2025. szeptember 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
A DPK-gyűlésen jelentették be a Bajtársak Digitális Polgári Kör indulását (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A tárcavezető jelezte, hogy Somogyi művészetében a magyar történelem, a hit és a hétköznapi élet motívumai jelennek meg, különös hangsúllyal a hősök és nemzeti sorsfordulók megörökítésére. Kiemelkedő hadtörténeti munkássága a Magyar hősök arcképcsarnoka sorozat, amelyben száz hőst örökített meg, tisztelegve a honfoglalástól a XX. századig a haza védelmezői előtt. 

Művei egyszerre dokumentálnak és tanítanak, egyedülálló formaviláguk és színeik révén a magyar művészet meghatározó részévé váltak

– fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Kiemelte, hogy Somogyi Győző a Bajtársak Digitális Polgári Körben annak a művészi erőnek és nemzeti elkötelezettségnek a megtestesítője, amely a múlt hősi példáit a jelen és a jövő szolgálatába állítja.

 

Tekintélyes nevek az alapítók között

A Bajtársak Digitális Polgári Kör indulását a szeptemberi 20-i DPK gyűlésen jelentették be. A honvédelmi miniszter mellett az alapítók között van többek között Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, Nógrádi György és Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértők, lapunk munkatársai, Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó, valamint Szalai Vivien, a TV2 hírigazgatója is. Míg az utóbbi hetekben Sasvári Sándor színművész, valamint Szentgyörgyvölgyi Péter, az V. kerület polgármestere is a DPK tagja lett.

A Bajtársak Digitális Polgári Kör célja a honvédelmi hagyományok ápolása, valamint a hazaszeretet és a hazafias értékek megerősítése a digitális térben. Emellett a cél az is, hogy olyan közösségi teret hozzon létre, ahol a honvédelem iránt elkötelezett állampolgárok párbeszédet folytathatnak, közösen gondolkodhatnak, és megerősíthetik a hazafias értékeket.

Nem meglepő módon a balliberálisok azonnal támadást indítottak a Bajtársak DPK ellen. Ugyanis Dietz Gusztáv színész durva hangvételű üzenetet küldött Bárdosi Sándornak, a DPK egy alapítójának, amiért felvállalta a véleményét a Patriótának adott interjújában, miszerint szeret itthon élni, és kritikát fogalmazott meg Magyar Péterről és Ruszin-Szendi Romuluszról.

 

Borítókép: Somogyi Győző Kossuth-díjas festő (Fotó: Kurucz Árpád)

 

