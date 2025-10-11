„Egészen egyszerűen bele akarok verni a fejedbe párat” – üzent Dietz Gusztáv Bárdosi Sándornak, amit már az olimpikon sem hagyott szó nélkül

Durva hangvételű üzenetben támadt rá Dietz Gusztáv Bárdosi Sándorra – hívta fel a figyelmet a Bors. A színész veréssel is megfenyegette az olimpikont, amiért az felvállalta a véleményét a Patriótának adott interjújában, miszerint szeret itthon élni, és kritikát fogalmazott meg Magyar Péterről és Ruszin-Szendi Romuluszról.

Dietz hosszú bejegyzést szentelt a birkózóra, amelyben többek között ezt írta Bárdosinak: „A legutóbbi produkciód után viszont rá kellett jönnöm, hogy hitványabb vagy, mint amit valaha gondoltam volna rólad! Nem szeretném én ezt magyarázni tovább: egészen egyszerűen bele akarok verni a fejedbe párat, hátha észhez térsz! … Tökre örülnék, ha elhoznád a kopasz barátnődet is! Vele is boldogan megyek egyet közvetlenül utánad. Sőt, ti akár jöhettek egyszerre ketten is! (...) Tudom most beálltál digitális harcosnak, mondanám úgy inkább, hogy a propaganda csicskájának... de kérlek, lépj ki a saját árnyékodból és mutasd meg hogy miért is vagy te egy vha szebb időket látott birkózó olimpikon....”

Bárdosi Sándor nem ment bele személyeskedésbe, mint haragosa, más utat választott. A birkózó, aki ma már a Bajtársak Digitális Polgári Körének tagjaként is aktív közéleti szerepet vállal, higgadtan, sportemberhez méltóan válaszolt.

Annyira méltatlan ez az egész, hogy még csak nem is kommentálnám az esetet, nem lenne értelme. Nem érzem magam följebbvalónak senkinél, egész egyszerűen nem kívánok részt venni a proli show-ban. Guszti ezzel a lépéssel magát minősítette

– mondta a Borsnak Bárdosi.