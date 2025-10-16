Sasvári Sándor: Nincs születésnapi vágyam, hála van bennem az eddigi életemért

– Most októberben lesz a születésnapja, hogyan szokták ünnepelni?

– Ezen a telken együtt lakik három család: a nővéremék, az ő lánya a három gyerekével és a lányaim is még velünk élnek, így mindig sokan üljük körbe az ünnepi asztalt. Októberben ráadásul több születésnap is van, így több ünnepelt is lesz. Az idén részt vettem az ajándékom kiválasztásában, de még nem kaptam meg. Bár három előadásom is lesz október 18-án, a születésnapomon, de nagyon várom.

– Az interjú előtt körbejártuk a telket, a lovardát, az istállókat. Miért döntöttek úgy annak idején, hogy a vidéki életet választják a városi helyett?

– Temesvárról származnak a nagyszüleim és édesapám is, Bánátban volt egy nagy földbirtokuk, onnan került az édesapám Pozsonyba majd Budapestre. Én már a Mester utcába születettem. Már ott a kilencedik kerületben beleszerettem a lovakba és a régi, családi történetek is arra sarkalltak, hogy amint az első lehetőség adódik, vidékre költözzünk. Így vettük meg 1993-ban ezt a telket a nővéremékkel. Mivel a lovak négy-öt éves korom óta az életem részei, hat évesen pedig már lovagoltam is, nem is volt kérdés, hogy előbb vagy utóbb vidékre fogunk költözni. A Mester utcai komfortos lakásunkból az akkori barátnőmmel, aki időközben a feleségem lett, kiköltözünk ide.

– Nagy változás volt?

– Amerre a szem ellátott, csak szántóföld, gyümölcsös és kukoricás volt. Az istálló volt az egyetlen épület a telken, azt tudtuk csak lakhatóvá tenni. Két éven keresztül ott éltünk és nagyon boldogok voltunk az állataink mellett. Jó pár évet váratott magára míg felépíthettük az otthonunkat. Duisburgba szólított egy szerződés, ahol első szereposztásban megkaptam Jean Valjean szerepét. Ezt heti hat alkalommal kellett eljátszanom ami nagy kihívás volt, de egy nagyon boldog és kiegyensúlyozott időszaka volt az életünknek az a két esztendő. Akkorra már „népes” családunk volt, így vittük magunkkal Ginát, az ír szetterünket, egy befogadott vizslát és az akkori cicánkat is. Az elsőszülött lányunk, Léna is ekkor született.