Kocsis Máté: Juhász Péter egy futóbolonddal közösen alkotta meg Zsolt bácsi karakterét

Sorsfordító – Elődeink, az avarok + videó

Tudjuk-e, kik az őseink? Honnan származunk? Ilyenkor mindenki honfoglaló őseinkre gondol. Felmerül az a kérdés, hogy hihető lenne az az öngyűlölő álláspont, miszerint olyan, hogy magyar, már nem is létezik, mert a bevándorolt szlávok és germánok mára „felszívták” a magyarságot. Hogy ezek az álláspontok mennyire vannak távol egymástól és miként kerülnek képbe az avarok, erről értekezik a Sorsfordítóban Vésey Kovács László, a Pestisrácok.hu újságírója és Szücsi Frigyes régész, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum munkatársa.

Vésey Kovács László azzal kezdte a podcastműsort, még most sem teljesen tisztázott, hogy a magyarság etnogenezisében milyen szerepe van az avaroknak, öntudatunkban ez egy szürke folt, amit most pótol kollégánk és vendége.

Az avarok története az 550-es évekre nyúlik vissza, lázadások, viszályok, amelyekről kínai és bizánci forrásokból tudunk. Az avarok egy része ezek alapján Belső-Ázsiából származik. A beszélgetésben elhangzott az is, hogy miként keveredhettek a hunokkal, ami szintén mély történészeti elemzésekből derült ki. A hunok uralma után jön a germán utalom, és ebbe a Kárpát-medencébe érkeznek 567-568-ban meg az avarok, és komoly harcokat vívnak. Legyőzik a gepida haderőt, de kiegyeznek a gepida néppel, mint a longobárdokkal is, akik elvonulnak Itáliába, így uralták az avarok a Kárpát-medencét. Friss kutatásokról, álláspontokról bővebben hallhatnak adásunkban.

