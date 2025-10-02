Sorsfordító – Elődeink, az avarok + videó

Vésey Kovács László azzal kezdte a podcastműsort, még most sem teljesen tisztázott, hogy a magyarság etnogenezisében milyen szerepe van az avaroknak, öntudatunkban ez egy szürke folt, amit most pótol kollégánk és vendége.

Az avarok története az 550-es évekre nyúlik vissza, lázadások, viszályok, amelyekről kínai és bizánci forrásokból tudunk. Az avarok egy része ezek alapján Belső-Ázsiából származik. A beszélgetésben elhangzott az is, hogy miként keveredhettek a hunokkal, ami szintén mély történészeti elemzésekből derült ki. A hunok uralma után jön a germán utalom, és ebbe a Kárpát-medencébe érkeznek 567-568-ban meg az avarok, és komoly harcokat vívnak. Legyőzik a gepida haderőt, de kiegyeznek a gepida néppel, mint a longobárdokkal is, akik elvonulnak Itáliába, így uralták az avarok a Kárpát-medencét. Friss kutatásokról, álláspontokról bővebben hallhatnak adásunkban.