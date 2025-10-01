Rendkívüli

Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

Orosz energia: az emberek kétharmada elutasítja Magyar Péterék tervét

A Tisza Párt beemelte a programjába Brüsszel orosz energia tiltására vonatkozó célkitűzését. Az intézkedés minden magyarnak súlyos költségeket okozna – derül ki a Századvég friss kutatásából.

2025. 10. 01. 7:19
Forrás: Pexels
A Századvég új kutatási adatai szerint Brüszel orosz energiahordozókra, nyersanyagokra vonatkozó tiltása megosztja a politikai táborokat.

Míg a Tisza-szimpatizánsok 59 százaléka támogatja, a Fidesz–KDNP szavazóinak 96 százaléka elutasítja a lépést.

A Századvég új kutatása szerint a többség elutasítja a Tisza Párt tervét 

Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza átemeli programjába az orosz olaj és gáz tiltására vonatkozó brüsszeli elvárást. Az intézkedés súlyos kihívások elé állítaná Magyarország energiaellátását: 

a megnövekedett gázárak három és félszeres rezsidíj-emelkedést, az olajbeszerzések korlátozása pedig ezer forint feletti benzinárakat eredményezne. A költségek drasztikus emelkedésébe belerokkannának a magyarok: több mint egymillió háztartás fizetésképtelenné válna. 

Az energiaárak emelkedése ráadásul más termékek árába is begyűrűzne, ami 9,7 százalékos többletinflációt okozna a következő években. A káros következmények tükrében érthető, hogy a magyarok 66 százaléka nem ért egyet Ursula von der Leyen, illetve Magyar Péter törekvésével, és inkább fenntartaná a kereskedelmi kapcsolatokat Oroszországgal.

Az eredmények azonban arra is rámutatnak, hogy 

Magyar Péter az energiaellátás műszaki és gazdasági kérdését ideológiai síkra terelte saját támogatói körében.

A Tisza-szimpatizánsok 59 százaléka még akkor is betiltaná az orosz olaj- és gázvásárlásokat, ha az jelentős energia- és üzemanyagár-emelkedéssel járna. Ezzel szemben a kormányzó pártszövetség szavazóinak elsöprő többsége a teljes lakosságra nézve domináns, pragmatikus állásponttal ért egyet, és nem vágná el a kereskedelmi kapcsolatokat Oroszországgal.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

