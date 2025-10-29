Szerdán kisüt a nap, estére erős széllökésekre kell számítani

Északkeleten is csökken a felhőzet, és általában napos, száraz idő várható. Estétől nyugat felől fátyolfelhők érkeznek, illetve északkeleten képződik felhőzet – jelzi előre mára a HungaroMet.

A délnyugati szelet nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések, estétől a Dunántúlon tovább erősödik, sőt viharossá is fokozódik a délnyugati szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 és 21 fok között várható. Késő este 9, 15 fok közé hűl le a levegő



Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)