Megfejtették a kutatók, hogyan tesz függővé a zene

A popkultúra zászlóshajói, vagyis a zene, filmek és sorozatok nem csupán szórakoztatnak, hanem értékeket közvetítenek, identitást formálnak és sokszor befolyásolják a drogokhoz való viszonyt – mutatott rá a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, egyes alkotások romantizálják vagy dicsőítik a drogfogyasztást, például a szabadság, kreativitás vagy lázadás szimbólumaként, míg mások ellenkezőleg, a függőség és pusztulás narratíváját erősítik. A hiphop, elektronikus zene vagy alternatív rock szövegeiben gyakran jelennek meg kábítószerek, sokszor pozitív kontextusban. Az olyan filmek és sorozatok, mint az Euphoria vagy a Trainspotting, komplex módon ábrázolják a droghasználatot, egyszerre vonzóvá és elrettentővé téve. Ez a kettősség komoly kérdéseket vet fel a kulturális felelősségvállalásról és a média hatásáról – szögezte le a DKI.

Jelenet az El Camino: A Breaking Bad ­Movie című filmből (Forrás: Netflix)

A zenészek nagyban befolyásolják a drogokról való látásmódot

A zene és a popkultúra erőteljes hatással van a társadalomra, különösen a drogfogyasztással kapcsolatos attitűdök szempontjából. Nemcsak tükrözik a társadalomban uralkodó trendeket és nézeteket, hanem képesek alakítani is őket.

Az 1960-as évek ikonikus rockzenészeitől a mai hiphop sztárokig a szerhasználat a szórakoztatóipar szerves részévé vált, és befolyásolja, hogy az emberek hogyan érzékelik a drogokat és a használatukat.

A zene, a popkultúra és a drogtrendek közötti kapcsolat túlmutat az egyszerű szórakoztatási értéken. A művészek gyakran utalnak a szerhasználatra dalaikban, videoklipjeikben és nyilvános szerepléseikben. Ez egy kulturális párbeszédet indít el, amely normalizálhatja vagy romantizálhatja is akár a drogfogyasztást. Ezek a művészi kifejezések pedig nemcsak a drogkultúra jelenlegi állapotát szemléltetik, hanem aktívan befolyásolják is.

A zenében és a médiában megjelenő drogokkal kapcsolatos tartalmaknak való kitettség jelentős hatással van arra, hogy a hallgatók vagy a nézők miként ítélik meg a szerhasználatot. A fiatal közönség különösen ki van téve ezeknek a hatásoknak, mivel gyakran az alapján alakítják ki első benyomásaikat a drogokról, amit kedvenc előadóiktól és hírességeiktől látnak és hallanak. A média valamennyi formája tele van a drog- és alkoholutalásokkal, ami összetett befolyást gyakorol a közvéleményre – ismertette a szakmai szervezet.