A megkoronázott Kós Hubert újabb világcsúcsa után elvették a magyar úszó rekordját

Megfejtették a kutatók, hogyan tesz függővé a zene

A kábítószer vagy az alkohol kipróbálásának 40 százalékkal nagyobb az esélye azoknál a tinédzsereknél, akik gyakran találkoznak droghasználattal kapcsolatos tartalmakkal – tudatta a Drogkutató Intézet (DKI). Mint a szakmai szervezet hangsúlyozta, kutatások jelentős összefüggést találtak az italozást vagy dohányzást bemutató jelenetek száma és a fiatalok körében tapasztalható kísérletező kedv növekedése között.

2025. 10. 26. 6:06
A popkultúra zászlóshajói, vagyis a zene, filmek és sorozatok nem csupán szórakoztatnak, hanem értékeket közvetítenek, identitást formálnak és sokszor befolyásolják a drogokhoz való viszonyt – mutatott rá a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, egyes alkotások romantizálják vagy dicsőítik a drogfogyasztást, például a szabadság, kreativitás vagy lázadás szimbólumaként, míg mások ellenkezőleg, a függőség és pusztulás narratíváját erősítik. A hiphop, elektronikus zene vagy alternatív rock szövegeiben gyakran jelennek meg kábítószerek, sokszor pozitív kontextusban. Az olyan filmek és sorozatok, mint az Euphoria vagy a Trainspotting, komplex módon ábrázolják a droghasználatot, egyszerre vonzóvá és elrettentővé téve. Ez a kettősség komoly kérdéseket vet fel a kulturális felelősségvállalásról és a média hatásáról – szögezte le a DKI.

Jelenet az El Camino: A Breaking Bad ­Movie című filmből (Forrás: Netflix)

 

A zenészek nagyban befolyásolják a drogokról való látásmódot

A zene és a popkultúra erőteljes hatással van a társadalomra, különösen a drogfogyasztással kapcsolatos attitűdök szempontjából. Nemcsak tükrözik a társadalomban uralkodó trendeket és nézeteket, hanem képesek alakítani is őket.

Az 1960-as évek ikonikus rockzenészeitől a mai hiphop sztárokig a szerhasználat a szórakoztatóipar szerves részévé vált, és befolyásolja, hogy az emberek hogyan érzékelik a drogokat és a használatukat.

A zene, a popkultúra és a drogtrendek közötti kapcsolat túlmutat az egyszerű szórakoztatási értéken. A művészek gyakran utalnak a szerhasználatra dalaikban, videoklipjeikben és nyilvános szerepléseikben. Ez egy kulturális párbeszédet indít el, amely normalizálhatja vagy romantizálhatja is akár a drogfogyasztást. Ezek a művészi kifejezések pedig nemcsak a drogkultúra jelenlegi állapotát szemléltetik, hanem aktívan befolyásolják is.

A zenében és a médiában megjelenő drogokkal kapcsolatos tartalmaknak való kitettség jelentős hatással van arra, hogy a hallgatók vagy a nézők miként ítélik meg a szerhasználatot. A fiatal közönség különösen ki van téve ezeknek a hatásoknak, mivel gyakran az alapján alakítják ki első benyomásaikat a drogokról, amit kedvenc előadóiktól és hírességeiktől látnak és hallanak. A média valamennyi formája tele van a drog- és alkoholutalásokkal, ami összetett befolyást gyakorol a közvéleményre – ismertette a szakmai szervezet.

 

A slágerek háromnegyedében megjelennek a drogok

A DKI rámutatott: ha a Billboard Hot 100 dalokat nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy 75 százalékukban vannak utalások a szerhasználatra, a hiphop és a rap pedig a drogokkal kapcsolatos tartalmú dalok 82 százalékát teszi ki. A szerekkel kapcsolatos ábrázolások helyzete azonban jelentősen eltérhet a zenei műfajok között:

  • Hiphop/Rap: minden harmadik dalban említenek illegális szereket.
  • Country: a hivatkozások 92 százaléka az alkoholfogyasztást helyezi a középpontba.
  • Rock: a dalok 57 százaléka tartalmaz szerekkel kapcsolatos dalszövegeket.
  • Pop: 23 százalékban találhatók alkalmi drogra utalások.

 

Aki drogos tartalommal találkozik, valószínűbb, hogy kipróbálja a szert

A filmipar és a sorozatgyártás gyakran hajlamos arra, hogy vonzó képet fessen a szerhasználatról. A Breaking Bad alapjaiban változtatta meg a metamfetamin előállításának narratíváját, míg az olyan sorozatok, mint az Euphoria, nyers és kendőzetlen módon mutatják be a tinédzserek droghasználatát. Ezek a médiában bemutatott ábrázolások formálják a társadalmi hozzáállást, gyakran elmosva a határt szórakoztatás és valóság között. A szórakoztatóipar hatása túlmutat a puszta ábrázoláson. Egy 2022-es tanulmány szerint

azoknál a tinédzsereknél, akik gyakran találkoznak droghasználattal kapcsolatos tartalmakkal, 40 százalékkal nagyobb az esélye, hogy kipróbálnak valamilyen kábítószert vagy alkoholt.

Azok a filmek és tévéműsorok, amelyek a drogfogyasztást megküzdési eszközként vagy társasági segédként mutatják be, akaratlanul is normalizálják ezeket a viselkedésformákat, különösen a fiatal nézők körében, akiknek nincs megfelelő valóságérzékük vagy tapasztalatuk – világított rá a DKI.

A vizuális ábrázolás képes a való életben befolyásolni a drogfogyasztási szokásokat. A tinédzserekre fókuszáló televíziós műsorok és filmek továbbra is társasági, humoros vagy vonzó környezetben mutatják be az alkoholfogyasztást.

Kutatások jelentős összefüggést találtak az italozást vagy dohányzást bemutató jelenetek száma és a fiatalok körében tapasztalható kísérletező kedv növekedése között.

Statisztikák támasztják alá, hogy a hiphop, pop és country műfajokban előforduló dalszövegek, amelyek folyamatosan ismétlődnek a streaming platformokon vagy a rádióban, állandó emlékeztetőként szolgálnak, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szerhasználat normalizálódjon vagy akár ünnepelt viselkedésformává váljon. Amikor ismert személyiségek alkoholmárkákat népszerűsítenek vagy saját termékvonalat indítanak (például tequila, ízesített szeszes italok vagy kannabiszfajták), hatalmas közönséget vonzanak magukkal. Ez a stratégia a sztárok befolyását használja fel arra, hogy átformálja a közvélekedést, és felkeltse a fogyasztói kíváncsiságot, beleértve a fiatalkorú rajongókat is – fogalmazott a DKI.

Borítókép: A Pogány Induló nevű rapper már számtalanszor tüntette fel pozitív színben a kábítószereket (Fotó: Havran Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

G. Fodor Gábor
Két beszéd

Ha jövőre Orbán győz, azok is nyernek, akik a Tisza rendezvényén emlékeztek, mert kimaradunk a háborúból és marad a béke.

