„Széttaposom az arcodat! – börtönbe is kerülhet a Békemenet résztvevőjét fenyegető férfi

Az illető közvetlenül a Békemenet után fenyegette meg a veresegyházi lakost. A kijelentéseinek azonban komoly következményei is lehetnek.

Gábor Márton
2025. 10. 31. 9:57
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
– A Büntető törvénykönyv szerint zaklatás valósul meg minden olyan esetben, amikor az elkövető mást megfélemlítés céljából rendszeresen vagy tartósan háborgat. Mivel a fenyegetést követően továbbra is folyamatosan érkeztek a becsmérlő, félelemkeltő kommentek, így a cselekmény tartós zaklatássá fajult, amely egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő – mondta el lapunknak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. 

A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án. Az első sorban balról Juhász Hajnalka, a KDNP parlamenti képvisel (b), Csizmadia László, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) elnöke (b2), Fricz Tamás politológus, a CÖF-CÖKA Kuratórium tagja (b3), ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) szóvivője (b4), Bayer Zsolt publicista, szerkesztő (b5), Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője (b6), Stefka István újságíró (b7), Fásy Ádám kulturális szervező, műsorvezető (b9,(b10)), Pataky Attila énekes, dalszövegíró (b10). MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Kiemelte, 

minderről a bírói gyakorlat is egyértelműen tájékoztat: ahogy a Szegedi Törvényszék kollégiumvezető bírája, Bakos Éva hangsúlyozza, már az is zaklatás, ha az ismeretlentől érkező üzenetek félelmet váltanak ki, és különösen súlyos, ha halálos fenyegetés is elhangzik. A zaklatás kizárólag magánindítványra büntethető, a büntetőeljárást kizárólag a sértett feljelentése alapján lehet elindítani.

Lomnici kiemelte, ha mindezek mellett igazolást nyer, hogy a tényállás szempontjából releváns online felületen, akár nyilvános Facebook-csoportban olyan módon osztották meg a sértettek beazonosítására alkalmas fényképét és személyes adatait, amely halált okozó erőszakos cselekményre irányuló szándékot vagy kívánságot fejezett ki a nagy nyilvánosság előtt, az az internetes agresszió tényállását is kimerítheti. 

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, nemrég egy olyan felvétel került a nyilvánosságra, ahol az hallható, hogy halálosan megfenyegetik a Békemenet egyik résztvevőjét. 

– „Széttaposom az arcodat” – élet ellen irányuló fenyegetés érte támogatónkat Veresegyházon – osztott meg megdöbbentő felvételt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán.

A felvételhez a tárcavezető azt írta: Zoltán veresi lakos, aki évek óta kiáll a béke és a Békemenet mellett. Október 23-án a veresegyházi Fidesz képviseletében a „Veresegyház veletek van” táblával vett részt a rendezvényen, jelezve, hogy Veresegyház jelentős része a béke pártján áll. Zoltán posztját a Veresegyházi Hírmondó csoportban is megosztották, ezt követően beírták az ő és a felesége nevét a csoportba, majd a Békemenet napját követően, péntek este, 22:41-kor Zoltán személyes Facebook-fiókjába névvel és hanggal ellátott halálos fenyegetést küldött K. úr.

Borítókép: Békemenet (Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


