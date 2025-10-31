„Széttaposom az arcodat! – börtönbe is kerülhet a Békemenet résztvevőjét fenyegető férfi

– A Büntető törvénykönyv szerint zaklatás valósul meg minden olyan esetben, amikor az elkövető mást megfélemlítés céljából rendszeresen vagy tartósan háborgat. Mivel a fenyegetést követően továbbra is folyamatosan érkeztek a becsmérlő, félelemkeltő kommentek, így a cselekmény tartós zaklatássá fajult, amely egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő – mondta el lapunknak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Kiemelte,

minderről a bírói gyakorlat is egyértelműen tájékoztat: ahogy a Szegedi Törvényszék kollégiumvezető bírája, Bakos Éva hangsúlyozza, már az is zaklatás, ha az ismeretlentől érkező üzenetek félelmet váltanak ki, és különösen súlyos, ha halálos fenyegetés is elhangzik. A zaklatás kizárólag magánindítványra büntethető, a büntetőeljárást kizárólag a sértett feljelentése alapján lehet elindítani.

Lomnici kiemelte, ha mindezek mellett igazolást nyer, hogy a tényállás szempontjából releváns online felületen, akár nyilvános Facebook-csoportban olyan módon osztották meg a sértettek beazonosítására alkalmas fényképét és személyes adatait, amely halált okozó erőszakos cselekményre irányuló szándékot vagy kívánságot fejezett ki a nagy nyilvánosság előtt, az az internetes agresszió tényállását is kimerítheti.

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, nemrég egy olyan felvétel került a nyilvánosságra, ahol az hallható, hogy halálosan megfenyegetik a Békemenet egyik résztvevőjét.

– „Széttaposom az arcodat” – élet ellen irányuló fenyegetés érte támogatónkat Veresegyházon – osztott meg megdöbbentő felvételt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán.

A felvételhez a tárcavezető azt írta: Zoltán veresi lakos, aki évek óta kiáll a béke és a Békemenet mellett. Október 23-án a veresegyházi Fidesz képviseletében a „Veresegyház veletek van” táblával vett részt a rendezvényen, jelezve, hogy Veresegyház jelentős része a béke pártján áll. Zoltán posztját a Veresegyházi Hírmondó csoportban is megosztották, ezt követően beírták az ő és a felesége nevét a csoportba, majd a Békemenet napját követően, péntek este, 22:41-kor Zoltán személyes Facebook-fiókjába névvel és hanggal ellátott halálos fenyegetést küldött K. úr.