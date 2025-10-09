Kaposvári Törvényszékvádlotttévképzetfőügyészségelmeállapot

Kikanalazta ápolója szemét egy elmebeteg férfi

A skizofrén férfi a kórházba szállítása előtt Kaposvár utcáin bolyongott, mert „parancsba kapta”, hogy mindenkit öljön meg a városban. Vádat emeltek ellene, de kóros elmeállapota miatt nem büntethető.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 8:52
Fotó: PRIYA2025 Forrás: Shutterstock
Tévképzete miatt egy férfi Kaposváron kanállal támadt ápolójára, akinek életveszélyes sérülést okozott. Az eset még februárban történt, a Somogy Vármegyei Főügyészség most emelt vádat ellene közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt.

A skizofrén beteg leszedte a kórházi ágyának végét, és hadonászni kezdett azzal (Forrás: Somogy Vármegyei Főügyészség)

Közleményük szerint az elmebetegségben szenvedő vádlott vonattal utazott Kaposvárra, mivel kóros elmeállapota miatt úgy vélte, „parancsba kapta”, hogy mindenkit öljön meg a városban. Az utcákon bolyongó hajléktalan férfit zavart viselkedése miatt a vármegyei kórház zárt osztályára szállították, ahol kórtermi elhelyezését követően agresszivitása miatt hevederekkel kellett rögzíteni az ágyához, ám egy idő után kiszabadította a kezeit, és hadonászni kezdett az ágyvég fém keretével. Először a sértett ért a vádlotthoz, el akarta venni tőle a keretet.

A férfi az ágyánál álló ápolót egy „árnynak” képzelte, és úgy próbált meg végezni vele, hogy egy fém evőkanál nyelét nagy erővel a jobb szemébe szúrta.

A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnal meg kellett műteni.

A férfi kóros elmeállapota miatt nem büntethető, ezért a főügyészség a Kaposvári Törvényszékre benyújtott vádiratában a jelenleg előzetes kényszergyógykezelés hatálya alatt álló vádlott felmentése mellett arra tett indítványt, hogy a bíróság rendelje el a kényszergyógykezelését.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

 

