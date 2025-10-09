Kikanalazta ápolója szemét egy elmebeteg férfi

Tévképzete miatt egy férfi Kaposváron kanállal támadt ápolójára, akinek életveszélyes sérülést okozott. Az eset még februárban történt, a Somogy Vármegyei Főügyészség most emelt vádat ellene közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt.
Közleményük szerint az elmebetegségben szenvedő vádlott vonattal utazott Kaposvárra, mivel kóros elmeállapota miatt úgy vélte, „parancsba kapta”, hogy mindenkit öljön meg a városban. Az utcákon bolyongó hajléktalan férfit zavart viselkedése miatt a vármegyei kórház zárt osztályára szállították, ahol kórtermi elhelyezését követően agresszivitása miatt hevederekkel kellett rögzíteni az ágyához, ám egy idő után kiszabadította a kezeit, és hadonászni kezdett az ágyvég fém keretével. Először a sértett ért a vádlotthoz, el akarta venni tőle a keretet.
A férfi az ágyánál álló ápolót egy „árnynak” képzelte, és úgy próbált meg végezni vele, hogy egy fém evőkanál nyelét nagy erővel a jobb szemébe szúrta.
A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnal meg kellett műteni.
A férfi kóros elmeállapota miatt nem büntethető, ezért a főügyészség a Kaposvári Törvényszékre benyújtott vádiratában a jelenleg előzetes kényszergyógykezelés hatálya alatt álló vádlott felmentése mellett arra tett indítványt, hogy a bíróság rendelje el a kényszergyógykezelését.
