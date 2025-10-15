Szögi LajosOlaszliszkai lincselésolaszliszkai gyilkosságOlaszliszkalincselés

Tizenkilenc éve lincselték meg Szögi Lajost Olaszliszkán

Ennyi év távlatából is nehéz szavakat találni arra a brutalitásra, amellyel kioltották egy ártatlan családapa életét. Szögi Lajost két kislánya szeme láttára verték halálra Olaszliszkán.

Munkatársunktól
2025. 10. 15. 16:24
Napra pontosan tizenkilenc esztendeje történt, hogy Szögi Lajos, a 44 éves tiszavasvári tanár két kislányával hazafelé tartott, amikor Olaszliszkán hirtelen átszaladt az autója előtt egy gyerek. A 11 éves kislány ettől megijedt és a vízelvezető árokba esett, azonban nem sérült meg. A férfi azonnal megállt, hogy megnézze, nem történt-e baj, majd amikor látta, hogy a gyerek sértetlen, visszaszült a kocsiba. Elindulni azonban már nem tudott, mert a feldühödött rokonok és falubeliek pillanatok alatt köré gyűltek, betörték a szélvédőjét, majd kirángatták a járműből és elkezdték kíméletlenül verni. Eközben az akkor 5 és 14 éves lányai sírva könyörögtek, hogy hagyják abba apjuk bántalmazását. Szögi Lajost végül száznál is több, főként a nyakára és a fejére mért ütéssel, rúgással lincselte halálra a feldühödött tömeg, az autóban maradt gyermekeit pedig súlyosan megfenyegették – idézi fel a sokkoló gyilkosság eseményeit az évfordulón az Origo.hu.

Szögi Lajos és Olaszliszka neve örökre összeforrt a fájdalommal, az értelmetlen erőszakkal
Fotó: Borsonline

Az ügy tárgyalásakor a bíróság „útonálló és garázda” jellegűnek nevezte a támadást, amelynek során az elkövetők egy emberként, brutális módon támadtak a tanárra. Az is kiderült, hogy az árokba zuhant kislánnyal egyáltalán nem foglalkoztak, egyedül Szögi Lajos volt az, aki kiszállt az autóból, hogy megnézze, jól van-e a gyerek. 

Már szabadok Szögi Lajos gyilkosai

Azok, akik a családapa halálát okozták, azóta már kiszabadultak a börtönből, a fájdalom azonban tizenkilenc év után sem múlt el. Az olaszliszkai lincselők a börtönbizniszként elhíresült börtön-kártérítési perekben is érintettek voltak. Ketten közülük csaknem tízmilliós kártérítést kaptak a rossz fogvatartási körülményekre hivatkozva. Később azonban a kártérítésből származó pénzt lefoglalta a végrehajtó, amelyből részben jutott az áldozat családjának is. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

