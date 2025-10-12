Egy volt szt-tiszt is előkerült a Tisza Párt kurta-furcsa eredettörténetének felgöngyölítése közben

Civileknek nevezte a Tisza Párt alapítóit Magyar Péter, mikor bejelentette, hogy egy Egerben bejegyzett, korábban ismeretlen párt színeiben kíván elindulni a 2024-es EP-választásokon.

A valóságtól azonban mi sem állhatna távolabb, mint az, hogy a Tisza akkori vezetősége civilekből állna

– írja az Ellenpont. Szabó Attila, a párt alapítója, aki Magyar Pétertől a tiszteletbeli alapító elnöki címet kapta, és jelenleg is tagja a párt szűk körű tagságának, a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) legbelsőbb üzleti köreiből érkezett a politika világába. Mint írják: Szabó a párt Magyar Péternek történő átadásáig azzal a Virág Attilával állt szoros üzleti kapcsolatban, aki az SZDSZ Mérleg utcai pártszékházát értékesítette, majd a párt későbbi központját biztosította.

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő alelnökként közel került a hírhedt Tocsik-ügyhöz is, de végül nem vonták felelősségre.

Szabó és Virág közös üzlettársa volt a történet középpontjában álló AHEAD-csoportban Szedlacskó Zoltán, aki szt-tisztből lett vezető abban a céghálóban, ami Szabón és Virágon keresztül egészen a Gyurcsány-kormányig ér. A cégcsoport a gazdasági kormányzat külgazdasági játszótere volt, amely a kormányváltásig jól jövedelmezett az SZDSZ-es holdudvarnak, így Magyar párttársának is. Alig két hónappal az EP- és önkormányzati választások előtt, 2024. április 10-én Magyar Péter közzétette, hogy a Talpra Magyarok Közössége a Tisztelet és Szabadság (Tisza) Párt színeiben indul a 2024. június 9-i választáson.

Szabó Attila. Forrás: Ellenpont

Szabó Attila, a Tisza Párt alapító látszólag egy kisvállalkozó, 1992 óta tulajdonosa egy Mert Global nevű kft.-nek, amelynek évek óta nem volt egy forint árbevétele sem. Ennek ellenére a cég jegyzett saját tőkéje a mai napig meghaladja az ötvenmillió forintot, ami szokatlan egy nullás cég esetében. Azonban a vállalkozás nem mindig volt nullás: akit Magyar Péter civilnek nevezett, valójában az SZDSZ gazdasági holdudvarának egyik fontos üzlettársa volt.

A Mert Global tulajdonostárs volt az Ahead Global Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft.-ben, valamint az Ahead Africa Magyar–Afrikai Gazdaságfejlesztő Közhasznú Társaságban. Mindkét cég a baloldali kormányok fontos külgazdasági vállalkozása volt. Az Ahead Globalnak a cég felszámolásáig tulajdonosa volt a Tiszát megalapító Szabó Attila.

A vállalat egy peres eljárást követően kényszertörléssel szűnt meg 2024-ben, miután a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a hivatalból indított törvényességi felügyeleti eljárásban első fokon eltiltotta a működéstől a céget 2021-ben.

Ebbe a vállalkozásba olvadt bele Szabó másik érdekeltsége, az Ahead Africa Magyar–Afrikai Gazdaságfejlesztő Közhasznú Társaság. Így Szabó üzleti kapcsolatai, amelyek az Ahead Africa Kht.-től származnak, egészen 2024-ig, a Tisza Párt átadásának időszakáig fennmaradtak. Az Ellenpont rámutat: az Ahead Global felszámolásáról szóló határozat 2024. március 5-én emelkedett jogerőre, az erről szóló cégbejegyzés kelte pedig 2024. május 6. Éppen ebbe az időintervallumba esik az az időszak, amikor Magyar Péter a Tisza Pártot választotta ki az EP-választáson való induláshoz.