  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Egy volt szt-tiszt is előkerült a Tisza Párt kurta-furcsa eredettörténetének felgöngyölítése közben
Tisza PártSZDSZMagyar Péter

Egy volt szt-tiszt is előkerült a Tisza Párt kurta-furcsa eredettörténetének felgöngyölítése közben

Az SZDSZ legfontosabb gazdasági figuráján keresztül vezet az a céghálózat, amely az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő alelnökén és egy volt szigorúan titkos tiszten át egészen a Gyurcsány-kormányig ér. Középen a Tisza Párt alapítóját találjuk, akitől Magyar Péter tavaly tavasszal átvette a pártot, és aki a jelenlegi Tisza Pártban is tiszteletbeli alapító elnök – írja az Ellenpont.

Forrás: Ellenpont2025. 10. 12. 10:22
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Civileknek nevezte a Tisza Párt alapítóit Magyar Péter, mikor bejelentette, hogy egy Egerben bejegyzett, korábban ismeretlen párt színeiben kíván elindulni a 2024-es EP-választásokon. 

A valóságtól azonban mi sem állhatna távolabb, mint az, hogy a Tisza akkori vezetősége civilekből állna 

– írja az Ellenpont. Szabó Attila, a párt alapítója, aki Magyar Pétertől a tiszteletbeli alapító elnöki címet kapta, és jelenleg is tagja a párt szűk körű tagságának, a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) legbelsőbb üzleti köreiből érkezett a politika világába. Mint írják: Szabó a párt Magyar Péternek történő átadásáig azzal a Virág Attilával állt szoros üzleti kapcsolatban, aki az SZDSZ Mérleg utcai pártszékházát értékesítette, majd a párt későbbi központját biztosította. 

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő alelnökként közel került a hírhedt Tocsik-ügyhöz is, de végül nem vonták felelősségre.

Szabó és Virág közös üzlettársa volt a történet középpontjában álló AHEAD-csoportban Szedlacskó Zoltán, aki szt-tisztből lett vezető abban a céghálóban, ami Szabón és Virágon keresztül egészen a Gyurcsány-kormányig ér. A cégcsoport a gazdasági kormányzat külgazdasági játszótere volt, amely a kormányváltásig jól jövedelmezett az SZDSZ-es holdudvarnak, így Magyar párttársának is. Alig két hónappal az EP- és önkormányzati választások előtt, 2024. április 10-én Magyar Péter közzétette, hogy a Talpra Magyarok Közössége a Tisztelet és Szabadság (Tisza) Párt színeiben indul a 2024. június 9-i választáson. 

Szabó Attila. Forrás: Ellenpont

Szabó Attila, a Tisza Párt alapító látszólag egy kisvállalkozó, 1992 óta tulajdonosa egy Mert Global nevű kft.-nek, amelynek évek óta nem volt egy forint árbevétele sem. Ennek ellenére a cég jegyzett saját tőkéje a mai napig meghaladja az ötvenmillió forintot, ami szokatlan egy nullás cég esetében. Azonban a vállalkozás nem mindig volt nullás: akit Magyar Péter civilnek nevezett, valójában az SZDSZ gazdasági holdudvarának egyik fontos üzlettársa volt.

A Mert Global tulajdonostárs volt az Ahead Global Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft.-ben, valamint az Ahead Africa Magyar–Afrikai Gazdaságfejlesztő Közhasznú Társaságban. Mindkét cég a baloldali kormányok fontos külgazdasági vállalkozása volt. Az Ahead Globalnak a cég felszámolásáig tulajdonosa volt a Tiszát megalapító Szabó Attila.

A vállalat egy peres eljárást követően kényszertörléssel szűnt meg 2024-ben, miután a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a hivatalból indított törvényességi felügyeleti eljárásban első fokon eltiltotta a működéstől a céget 2021-ben.

Ebbe a vállalkozásba olvadt bele Szabó másik érdekeltsége, az Ahead Africa Magyar–Afrikai Gazdaságfejlesztő Közhasznú Társaság. Így Szabó üzleti kapcsolatai, amelyek az Ahead Africa  Kht.-től származnak, egészen 2024-ig, a Tisza Párt átadásának időszakáig fennmaradtak. Az Ellenpont rámutat: az Ahead Global  felszámolásáról szóló határozat 2024. március 5-én emelkedett jogerőre, az erről szóló cégbejegyzés kelte pedig 2024. május 6. Éppen ebbe az időintervallumba esik az az időszak, amikor Magyar Péter a Tisza Pártot választotta ki az EP-választáson való induláshoz.

Az Ahead Africa 2005 novemberében alakult, és alig két évvel később, 2007 novemberében olvadt be az Ahead Globalba. Szabó cége, a Mert Global az Ahead Africa fennállásának teljes időszaka alatt a vállalat egyik tulajdonosa volt. 

A cég gründolásának középpontjában azonban nem ő állt, hanem egy bizonyos Eurohand nevű cég, amely Virág Attilának, az SZDSZ ismert gazdasági háttéremberének családi vállalkozása, amely a mai napig ugyanarra az V. kerületi címre van bejegyezve, mint ahol rövid fennállásának idején az Ahead Africa is székelt.

A 2018-ban közel húszmilliárd forintra becsült vagyonával Virág Magyarország leggazdagabb emberei közé tartozik. 1988-ban lépett be az az SZDSZ-be, és a párt fontos gazdasági háttérembere lett a Gizella úti SZDSZ-székházat birtokló City-Ház Vagyonkezelő Kft. társtulajdonosaként. 

A cég onnan lehet ismerős, hogy a City-Ház értékesítette a párt korábbi, Mérleg utcai épületét, majd vásárolta meg azt a zuglói ingatlant, amelyet 2006-ban, az Ahead Africa indulásának idején is béreltek a szabad demokraták.

Hogy milyen beágyazottsággal rendelkezett Virág, azt az is jól mutatja, hogy a Horn-kormány alatt az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt. igazgatótanácsának elnökhelyettese lett, de a hírhedt Tocsik-ügy miatt indult büntetőperből végül kimaradt. Mindez csupán azért meglepő, mert a Tocsiknak juttatott állami sikerdíjból a Virág által alapított Társadalmi Párbeszéd Alapítvány is részesült 64 millió forinttal.

A Tocsik-ügy a rendszerváltás utáni Magyarország egyik legnagyobb politikai-gazdasági botránya volt. A történet középpontjában Tocsik Márta ügyvédnő állt, aki az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. megbízásából tárgyalt önkormányzatokkal a privatizációs bevételek elosztásáról. Az ügy lényege, hogy az állami tulajdonú vállalatok privatizációjakor a törvény szerint az egyes cégek belterületi telkei után kompenzáció járt volna az érintett önkormányzatoknak. Ennek a kompenzációnak a lealkudására szerződtették Tocsikot, aki az alkuk különbözetének tíz százalékát kapta cserébe az ÁPV-től. Ez tulajdonképpen maga a nyílt színi korrupció. Ráadásul a nyomozás során felmerült a gyanú, hogy a hatalmas sikerdíj egy részét politikai pártokhoz köthető cégekhez, illetve személyekhez juttatták vissza. Az ügyben így nemcsak Tocsik Márta, hanem több politikus és párt is érintetté vált, különösen az akkori kormánypártok, az MSZP és az SZDSZ.

Virág Attila. Fotó: Ellenpont

Visszaérve Virág Attilára, befolyását jól mutatja, hogy a későbbi miniszterelnökkel, Gyurcsány Ferenccel voltak közös cégei: 1997-től 2002-ig a Perfekt Rt. társtulajdonosa volt, és 1999 és 2002 között igazgatósági tag volt az Altus Rt.-ben. A személyes kapcsolat a későbbi miniszterelnökkel kifejezetten jól jöhetett az Ahead-projektnél is: a cég harmadik fontos tulajdonosa ugyanis a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. volt, amely állami tulajdonú cég.


A cikk folytatása az Ellenpont oldalán.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.