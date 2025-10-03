taj kártyajogviszonytársadalombiztosításorvos

Nézze meg alaposan a TAJ-kártyáját, nehogy bajba kerüljön

Mivel több változás is történt az utóbbi időben, érdemes orvoshoz fordulás előtt ellenőrizi a TAJ-kártya érvényességét. Nagy gond lehet ugyanis abból, ha valakinek nincs érvényes társadalombiztosítási jogviszonya.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03.
Idén több fontos változás is életbe lépett a társadalombiztosítási rendszerben. Az egészségügyi szolgáltatási járulék emelkedett, az egyszerűsített foglalkoztatás közterhei módosultak, és megszűnt a korkedvezmény-biztosítási járulék. Ezek nemcsak a munkavállalókat, hanem a munkáltatókat és az önálló járulékfizetőket is érintik. Az orvosi ellátás biztosításához a szakértők javasolják a TAJ-kártya érvényességének ellenőrzését – írta a baon.hu.

Érvényesség, jogosultság és költségek

Az orvosnál, a kórházban és a gyógyszertárban is figyelmeztetés jelenik meg a rendszerben, ha a TAJ-kártya nem érvényes. Magyarországon az egészségügyi ellátás biztosítási alapon működik, így érvényes TAJ-kártyát a dolgozók, nyugdíjasok és diákok kapnak. Akik egyik kategóriába sem tartoznak, baleset vagy betegség esetén könnyen kellemetlen helyzetbe kerülhetnek.

Az Ügyfélkapun keresztül bárki könnyen ellenőrizheti, hogy rendezett-e a biztosítási jogviszonya, és szükség esetén a NAV is segítséget nyújt.

Mindenki jogosult sürgősségi ellátásra és alapvető vizsgálatokra biztosítás nélkül is, de a teljes eredményekhez csak akkor férhet hozzá, ha teljesíti a szükséges feltételeket.

A TAJ-kártya érvényességének biztosítása költséges dolog. Aki nem rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, annak 

  • naponta 390 forintot, 
  • havonta mintegy 11 800 forintot kell befizetnie. 

Anyagi nehézségek esetén szociális alapon kérhető a járulék rendezése, de érvényes TAJ nélkül a gyógyszereket csak teljes áron írják fel, ami pluszkiadást jelent.

A teljes cikk a baon.hu oldalán olvasható.

Borítókép: Orvosi rendelőben ellenőrzik a TAJ-kártya érvényességét (Fotó: MW/Kallus György)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
