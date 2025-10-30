Tisza Pártfővárosi politikaMagyar Péter

„Az első két év nagyon necces lesz” – itt az újabb döbbenetes tiszás vallomás

Porcher Áron, a fővárosi képviselő tiszás háttérbeszélgetéseken és fórumokon elszólta magát arról, hogy nem látják a megoldásokat, ezért szakértőket fognak bevonni. A fővárosi politikus elárulta, hogy Magyar Péterék két ciklusra készülnek, és hogy az első két év különösen fájdalmas lesz a magyar emberek és az ország számára, ebből arra is lehet következtetni, hogy nem jönnének uniós pénzek a Tisza győzelme után sem automatikusan – írja a Tűzfalcsoport. Porcher egy másik fórumon arról is beszélt, hogy nem kell tudni a megoldást, csak a jelenlegi vezetés hibáira kell felhívni a figyelmet. Aztán, majd jön egy szakértő.

Egy budapesti háttérbeszélgetésen Porcher Áron, a Tisza Párt fővárosi képviselője és szakpolitikai operatív vezetője részletesen beszélt a Magyar Péter vezette párt gazdasági terveiről – tudta meg a Tűzfalcsoport. Porcher Áron arról beszélt, hogy 

vannak olyan lépések amiket nem lehet egy ciklus alatt megcsinálni, minél többet kutatjuk, két ciklus alatt amúgy nagyon sok mindenre képesek tudunk lenni, bármennyire mély lyukba is viszik az országot.

Sajátos ötlettel állt elő a Tisza-frakció a Fővárosi Közgyűlésben (Forrás: Facebook)
A Tisza fővárosi frakciója, Porcher Áron hátul (Fotó: Kovács Krisztián)

Ezután Porcher arról beszélt, hogy nehéz időszak vár a magyarokra. Az első ciklust gyakorlatilag két szakaszra kell bontani, „szóval az első két év nagyon necces lesz”. Hozzátette: „Valószínűleg négy év végére már nagyon látványos dolgokat fel tudunk mutatni, viszont nyolc év végére már nagyon jó állapotban leszünk.”

Azaz a Tisza Párt a régi baloldali receptet követné, először megszorítások következnének, hogy nyolc év alatt a gazdasági mutatókat javítsák. 

A Tűzfalcsoport felteszi a kérdést: 2034-re nagyon jó állapotban leszünk? Az egyébként, hogy ez mit takar, nem fejtette ki a Tisza képviselője. Arról, hogy ehhez képest milyen szintű káosz és inkompetencia uralkodik a pártban, Porcher alábbi szavai tesznek tanúbizonyságot:

Hogyha láttunk egy problémát, akkor egymásra néztünk öten, hogy jó, ezt ki fogja megoldani. Nem volt szakértelem, csak mindenki érezte azt, hogy van egy probléma, amit meg kell oldani. Gyakorlatilag az egész szakpolitikai struktúrát és a 65 munkacsoportot ugyanígy dolgoztuk ki.

 

Nem kell feltétlenül tudni rögtön a megoldást Porcher szerint 

Egy másik tiszás fórumon pedig kiderült, hogy a Tisza politikai hazárdjátékra és szemfényvesztésre épít. – Legyen egy kezdőpont, és akkor maximum később bejön egy szakértő, aki tovább finomítja. Remélem, elnézitek nekem, hogyha az ilyen stratégiai dolgokat magunknál tartjuk vagy titokban tartjuk – mondta. 

Nem tagadom, én is viszonylag új vagyok a politikában, de feltűnt az, hogy persze lehet megoldásokkal is kampányolni, de a problémafelhívással is ugyanúgy, és nem kell feltétlenül tudni rögtön a megoldást

– tette hozzá.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

