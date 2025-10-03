  • Magyar Nemzet
Brüsszelita-ukrán tervet hajtana végre kormányra kerülése esetén a Tisza Párt

Az orosz energiahordozók importjának megszűnése drasztikusan megnövelné a magyar családok energiaszámláját, a benzin és a gázolaj árát, miközben komoly gazdasági és ellátásbiztonsági problémákat okozna – figyelmeztet Facebook-oldalán Németh Szilárd kormánybiztos.

Forrás: MTI2025. 10. 03. 15:20
Fotó: Ida Marie Odgaard Forrás: MTI/EPA/Ritzau
Az orosz import nélkül a magyar családok energiaszámlája háromszor-négyszer nagyobb lenne, a benzin és a gázolaj literje pedig ezer forint fölé emelkedne – közölte a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos pénteken a Facebook-oldalán.

Budapest, 2025. szeptember 29. Németh Szilárd, a Fidesz képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 29-én. MTI/Bodnár Boglárka
Németh Szilárd, a Fidesz képviselője  Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Németh Szilárd azt írta: 

Magyar Péter már nyilvánosan is bejelentette, hogy kormányra kerülése esetén végrehajtja Brüsszel követelését, „a Von der Leyen-Zelenszkij-tervet”, ez teljesen megtiltaná az orosz energiahordozók – a földgáz, kőolaj és a dúsított urán – EU-ba, így Magyarországra való behozatalát.

Mindez az egekbe emelné, a 2022-es szintre lökné a földgáz és kőolaj európai árát, de borzasztóan megdrágítaná a paksi atomerőmű termelését is – tette hozzá.

Az orosz import nélkül a magyar családok energiaszámlája háromszor-négyszer nagyobb lenne, a benzin és a gázolaj literje pedig ezer forint fölé emelkedne. Közel 10 százalékos többletinflációval és 4,5 százalékos GDP-csökkenéssel kellene számolnunk. A magyar gazdaság padlót fogna, a családok ismét eladósodnának

– fogalmazott Németh Szilárd.

Úgy folytatta, hogy ezen felül még komoly ellátásbiztonsági problémákkal is szembe kellene néznünk, mert a nemrég lefolytatott horvát-magyar tesztek és vizsgálatok egyértelműen igazolták, hogy az Adria-vezeték messze nem képes pótolni a Barátság II. csővezeték forgalmát.

Brüsszellel és a Tiszával szemben a Fidesz-KDNP energiapolitikájának célja a biztonságos és megfizethető energiával való ellátás, mert ez a gazdaság versenyképességének és a családok jólétének az alapja. A nemzeti konzervatív, békepárti kormány a magyar emberekkel közösen összefogva a jövőben is meg tudja védeni a rezsicsökkentést!

– zárta a bejegyzését a kormánybiztos.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Forrás: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard)


