Tragédiával kezdődött a hét: hiába siettek a tűzoltók, meghalt az idős férfi

Halálos lakástűz történt Baranya vármegyében, egy idős férfi vesztette életét – adta hírül a katasztrófavédelem. Közleményükben hangsúlyozták: azért, hogy a lakástüzek ne végződjenek tragédiával, célszerű füstérzékelőt vásárolni, mert azokkal megelőzhetőek a tragédiák.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 17:48
Hétfő délután riasztották a tűzoltókat a Baranya vármegyei Birjánba, ahol egy Rákóczi Ferenc utcai családi ház kigyulladt – hívta fel a figyelmet lapunknak eljuttatott közleményében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. 

Mukics Dániel tűzoltó alezredes szerint az ötven négyzetméteres, egyszintes épület hálószobájában kis területen berendezési tárgyak égtek. A tűzoltók az ott lakó, hatvanas éveiben járó férfit kivitték az épületből, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Az oltás után a tűzoltók átvizsgálták és átszellőztették az épületet. A tűz keletkezési okát tűzvizsgálat fogja feltárni.

„Azért, hogy a lakástüzek ne végződjenek tragédiával, célszerű füstérzékelőt vásárolni, amely a tűz keletkezésekor jelez. Ekkor még van idő eloltani a lángokat, vagy épségben elhagyni az épületet” – hangsúlyozta az alezredes.

