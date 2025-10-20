Tragédiával kezdődött a hét: hiába siettek a tűzoltók, meghalt az idős férfi

Hétfő délután riasztották a tűzoltókat a Baranya vármegyei Birjánba, ahol egy Rákóczi Ferenc utcai családi ház kigyulladt – hívta fel a figyelmet lapunknak eljuttatott közleményében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes szerint az ötven négyzetméteres, egyszintes épület hálószobájában kis területen berendezési tárgyak égtek. A tűzoltók az ott lakó, hatvanas éveiben járó férfit kivitték az épületből, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Az oltás után a tűzoltók átvizsgálták és átszellőztették az épületet. A tűz keletkezési okát tűzvizsgálat fogja feltárni.

„Azért, hogy a lakástüzek ne végződjenek tragédiával, célszerű füstérzékelőt vásárolni, amely a tűz keletkezésekor jelez. Ekkor még van idő eloltani a lángokat, vagy épségben elhagyni az épületet” – hangsúlyozta az alezredes.