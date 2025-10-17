Trump–Putyin-találkozó: így készülnek a szolgálatok a budapesti csúcsra

A magyar szolgálatok már tegnap óta dolgoznak a budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozó megszervezésén. A tárgyalásokig hátralevő időben az illetékes szerveknek a nap 24 órája kemény, megfeszített munkával fog eltelni – mondta a Magyar Nemzet megkeresésére Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője.

Horváth József elmondta: a magyar szolgálatok a nap 24 órájában dolgoznak, hogy garantálják a Trump-Putyin-találkozó zavartalanságát. Fotó: Éberling András

Mint korábban beszámoltunk róla: Donald Trump Budapesten fog tárgyalni Putyinnal az orosz–ukrán háború lezárásáról. Donald Trump arról posztolt a Truth Social oldalon, hogy Putyinnal Budapesten találkoznak legközelebb azért, hogy megállapodjanak az orosz–ukrán háború lezárásáról. A TASZSZ orosz állami hírügynökség is megerősítette a találkozót és a budapesti helyszínt.

Orbán Viktor közben úgy kommentálta a hírt a Facebookon, hogy ez a találkozó újabb nagyszerű esély a békére, a Twitteren pedig hozzátette, Budapest készen áll a két vezető fogadására.

Mit tesznek a szolgálatok a Trump–Putyin-csúcstalálkozó előtt?

– Első lépésként fel kell venni mind a két ország szolgálataival, biztonsági erőivel a kapcsolatot. Az USA és Oroszország vezetői számos alkalommal jártak már Magyarországon, így a magyar szolgálatoknak, biztonsági szerveknek megvan a kapcsolatrendszere. Ezeket most élesíteni kell – tájékoztatott a biztonságpolitikai szakértő.

Horváth József kifejtette: miután felvették egymással a kapcsolatokat, megbeszélik majd a pontos budapesti helyszínt, ahol lesznek majd a tárgyalások, és minden más apró részletet is.

Ez állítása szerint nagyon aprólékos munka, és nem lesz egyszerű.

– Nehézzé teszi ugyanis, hogy három protokollt kell majd összehangolni. Az oroszok és az amerikaiak is más minta szerint dolgoznak. Magyarország érdeke, hogy a találkozó minél sikeresebb, gördülékenyebb legyen, ezért érvényesítenünk kell a mi érdekeinket is – ismertette a polgári elhárítás és a katonai titkosszolgálat egykori műveleti főigazgató-helyettese.

Bár Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok között nem felhőtlen a viszony, a mi szempontunkból ez szinte teljesen mindegy a biztonságpolitikai szakértő tájékoztatása szerint. Mi ugyanis mind a két országgal baráti viszonyban vagyunk, bennünk megbíznak a két ország biztonsági szervei.

Ezért is választják Budapestet.

A hatóságok egyebek mellett a programokról, az első számú vezetők szállásairól, a szállítóeszközökről, az útvonalakról, a kórházakról és számos más témáról egyeztetnek.

Részletes lista

Horváth József elmondta: borzasztóan részletes a vizsgálandó lista.