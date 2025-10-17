Horváth JózsefbékecsúcsBudapestZelenszkijTrump

Trump–Putyin-találkozó: így készülnek a szolgálatok a budapesti csúcsra

A világ két legjobban védett vezetője, Donald Trump és Vlagyimir Putyin érkezik Magyarországra, ezért példátlan biztonsági intézkedésekkel készül Budapest. A magyar szolgálatok tegnap óta megfeszítetten dolgoznak, hogy garantálják a találkozó zavartalanságát. Milyen előzetes biztonság feladatokat kell elvégezni a következő napokban? Hogyan kommunikálnak az amerikai, az orosz és a magyar szolgálatok egymással? Kölcsönös a bizalom? Horváth József biztonságpolitikai szakértőt kérdeztük, aki korábban maga is részt vett idősebb George Bush 1989-es budapesti látogatásának biztosításában.

Ternovácz Áron
2025. 10. 17. 14:30
Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP
A magyar szolgálatok már tegnap óta dolgoznak a budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozó megszervezésén. A tárgyalásokig hátralevő időben az illetékes szerveknek a nap 24 órája kemény, megfeszített munkával fog eltelni – mondta a Magyar Nemzet megkeresésére Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője.

Trump-Putyin találkozó, Horváth József, Budapest, csúcstalálkozó
Horváth József elmondta: a magyar szolgálatok a nap 24 órájában dolgoznak, hogy garantálják a Trump-Putyin-találkozó zavartalanságát. Fotó: Éberling András

Mint korábban beszámoltunk róla: Donald Trump Budapesten fog tárgyalni Putyinnal az orosz–ukrán háború lezárásáról. Donald Trump arról posztolt a Truth Social oldalon, hogy Putyinnal Budapesten találkoznak legközelebb azért, hogy megállapodjanak az orosz–ukrán háború lezárásáról. A TASZSZ orosz állami hírügynökség is megerősítette a találkozót és a budapesti helyszínt.

Orbán Viktor közben úgy kommentálta a hírt a Facebookon, hogy ez a találkozó újabb nagyszerű esély a békére, a Twitteren pedig hozzátette, Budapest készen áll a két vezető fogadására.

 

Mit tesznek a szolgálatok a Trump–Putyin-csúcstalálkozó előtt?

– Első lépésként fel kell venni mind a két ország szolgálataival, biztonsági erőivel a kapcsolatot. Az USA és Oroszország vezetői számos alkalommal jártak már Magyarországon, így a magyar szolgálatoknak, biztonsági szerveknek megvan a kapcsolatrendszere. Ezeket most élesíteni kell – tájékoztatott a biztonságpolitikai szakértő.

Horváth József kifejtette: miután felvették egymással a kapcsolatokat, megbeszélik majd a pontos budapesti helyszínt, ahol lesznek majd a tárgyalások, és minden más apró részletet is. 

Ez állítása szerint nagyon aprólékos munka, és nem lesz egyszerű.

– Nehézzé teszi ugyanis, hogy három protokollt kell majd összehangolni. Az oroszok és az amerikaiak is más minta szerint dolgoznak. Magyarország érdeke, hogy a találkozó minél sikeresebb, gördülékenyebb legyen, ezért érvényesítenünk kell a mi érdekeinket is – ismertette a polgári elhárítás és a katonai titkosszolgálat egykori műveleti főigazgató-helyettese. 

Bár Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok között nem felhőtlen a viszony, a mi szempontunkból ez szinte teljesen mindegy a biztonságpolitikai szakértő tájékoztatása szerint. Mi ugyanis mind a két országgal baráti viszonyban vagyunk, bennünk megbíznak a két ország biztonsági szervei.

Ezért is választják Budapestet.

A hatóságok egyebek mellett a programokról, az első számú vezetők szállásairól, a szállítóeszközökről, az útvonalakról, a kórházakról és számos más témáról egyeztetnek. 

 

Részletes lista

Horváth József elmondta: borzasztóan részletes a vizsgálandó lista.

Tek, Trump, putyin, találkozó, Budapest, csúcstalálkozó, béke
Fotó: MTI

– Részt vettem idősebb George Bush 1989-es budapesti látogatásának a biztosításában. A csatornafedeleket már akkor is le kellett hegeszteni. Bár ezek az intézkedések jól hangzanak a médiában, ezek alapdolgok.

Sokkal fontosabbak azok a finom és érzékeny műveletek, amelyek a háttérben zajlanak. Ez egy nagyon sziszifuszi, aprólékos munka

– részletezte. Hozzátette: minden egyes látogatásról készült felvételt kockáról kockára kielemeznek a szolgálatok biztonsági szempontból, feltételezve, hogy ezt az ellenséges terrorszervezetek is megteszik.

Mint kifejtette , mind a három fél  szeretné, hogy ami a találkozón elhangzik, az ne kerüljön ki idő előtt nyilvánosság elé, illetéktelenek ne hallgathassanak bele.

Tehát itt a kommunikációs biztosítástól kezdve egy terrorfenyegetettségen át akár egy dróntámadásig minden hipotetikus helyzetet végig kell elemezni, és arra a megfelelő válaszokat előre meg kell találni. Ezt mind a három félnek jóvá is kell hagynia

– ismertette. 

 

Veszélyes lesz a konvojok útvonalán mozogni Budapesten?

A reptéri fogadástól a tárgyalások helyszínéig, az útvonalakon át mindent ki kell jelölni, biztosítani, bejárni. Ez alapvetően a magyar szolgálatoknak fog nagyon komoly feladatot jelenteni, hiszen ezeken az útvonalakon aprólékosan meg kell nézni, hogy bármiféle kockázati tényező felmerülhet-e.

A kérdésre, hogy mi történhet azzal, aki gyanúsan viselkedik a nagy napon például a konvoj elhaladási útvonala közelében, Horváth József úgy válaszolt: ennek vannak fokozatai. 

A konvoj útvonalán többlépcsős felderítés folyik, erről a hétköznapi állampolgárok nem is értesülnek.

– Ha valaki kinéz az ablakon, azt kockázatként értékelik, de nem azzal kezdik, hogy fejbe lövik – fogalmazott. Azt is elárulta: ha felmerül, hogy valaki bármilyen fenyegetést jelent a védett személyekre, akkor kellő keménységgel fel fognak lépni ellene a hatóságok.

 

A magyar hatóságok felkészültsége

A szakértő szerint a két világhatalom vezetője az alaszkai találkozónál és a mostani háttértárgyalásoknál már megalapozta a budapesti találkozó napirendjét, és az előzetes információk alapján arra lehet következtetni, hogy mindkét fél előrelépésre számít a béke kérdésében Budapesten.

Horváth József elmondta: 

ilyen volumenű találkozóra az újkori Magyarország történelmében nem volt példa. 

Hozzátette: a magyar hatóságok nagyon felkészültek. Tájékoztatása szerint az elmúlt 15 évben nagyon komoly humán és technikai fejlesztés is történt hazánkban.  

Az oroszok és az amerikaiak is felmérték ezt, mielőtt igent mondtak volna a budapesti találkozóra.

– A rendszerváltoztatás óta eltelt 35 év titkosszolgálati, biztonsági, nemzetközi kapcsolatépítő munkának egyfajta elismerése ez, hogy a két világ, amely most távol van egymástól, Magyarországhoz fordul bizalommal. Mindez sokszorosan aláhúzza azt, hogy milyen erős a magyarokkal szembeni bizalom ebből a szempontból, minden külföldi dehonesztáló megjegyzéssel, alaptalan kritikával szemben – zárta gondolatait Horváth József.

 

Borítókép:  Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán, miután 2025. augusztus 15-én megérkeztek az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf–Richardson bázisra (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds) 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

