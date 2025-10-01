Újabb tragédia: házában égett halálra egy idős férfi

Lakástűzben meghalt egy idős férfi a Bács-Kiskun vármegyei Bácsbokodon szerda délután – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőhelyettese az MTI-vel.

Dóka Imre azt írta, kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy lakóház a bácsbokodi Tóth Kálmán utcában.

A tűzoltók több oldalról fékezték meg a lángokat, oltás közben találták meg az épületben lakó idős ember összeégett holttestét.

A tűz körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni – tette hozzá a tűzoltó őrnagy.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a leggyakrabban egyedül élő idős emberek esnek a tüzek áldozatául. Azt tanácsolta, a hasonló tragédiák elkerülése érdekében