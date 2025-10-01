halálBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtűz

Újabb tragédia: házában égett halálra egy idős férfi

A teljes terjedelmében égő lakóházat a tűzoltók több oldalról tudták csak megfékezni. Az épületben élő férfi holttestét oltás közben találták meg.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 01. 19:57
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lakástűzben meghalt egy idős férfi a Bács-Kiskun vármegyei Bácsbokodon szerda délután – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőhelyettese az MTI-vel.

Dóka Imre azt írta, kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy lakóház a bácsbokodi Tóth Kálmán utcában.

A tűzoltók több oldalról fékezték meg a lángokat, oltás közben találták meg az épületben lakó idős ember összeégett holttestét.

A tűz körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni – tette hozzá a tűzoltó őrnagy.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a leggyakrabban egyedül élő idős emberek esnek a tüzek áldozatául. Azt tanácsolta, a hasonló tragédiák elkerülése érdekében 

figyeljünk oda jobban egyedül élő idős rokonainkra, szomszédainkra, és telepítsünk füstérzékelőt az otthonukba.

Borítókép: Tűzoltók dolgoznak egy kigyulladt ház oltásán Hódmezővásárhelyen (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMárki-Zay Péter

Hadházy és a kémkúp

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu