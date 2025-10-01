Ülésezik az Idősek Tanácsa, a kormány küzd a 13. havi nyugdíj és a rezsicsökkentés megtartásáért

Minden nyugdíjas és idős ember számíthat a kormányra 2010 óta – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, az Idősek Tanácsa alelnöke szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón. Koncz Zsófia kifejtette: 2010 után a magyar kormány szövetséget kötött az idősekkel, és 2011-től megújult az Idősek Tanácsa; a családpolitikának fontos része az idősek támogatása, a generációk közötti együttműködés. – A magyar kormány családpolitikájában fontos szerepet töltenek be az idősek – szögezte le.

Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Kiemelte:

a kormány vállalta, hogy megőrzi a nyugdíjak reálértékét és visszaállítja a 13. havi nyugdíjat.

Továbbá már 2,13 millió nyugdíjas kapott harmincezer forintos élelmiszerutalványt, novemberben jön a nyugdíjkiegészítés, ami átlagosan 51 ezer forintot jelent ebben az évben, és a rezsicsökkentés is segíti az időseket, ahogy minden magyar családot. – A magyar családok fizetik Európában a legkevesebbet az áramért és a gázért – mondta az államtitkár.

– A Vidéki otthonfelújítási programban március 26. óta a nyugdíjasok is részt vehetnek, eddig több mint 5500-an éltek a lehetőséggel; 2011 óta 430 ezer nő tudott nyugdíjba menni a Nők40-nek köszönhetően – ismertette Koncz Zsófia. Hozzáfűzte:

a Gondosóra program egyedülálló a világon, már kilencszázezer nyugdíjasnak nyújt ingyenes segítséget.

Közölte: mintegy hatszáz gyaloglóklubban több mint kilencezer nyugdíjas vesz részt, a közlekedési kedvezményeknek köszönhetően pedig a magyar nyugdíjasok ingyenesen utazhatnak. Idén először Generációk Találkozása Díjat adnak át, melynek egyik kategóriája a nagyszülőkről szól.

Koncz Zsófia hangsúlyozta, hogy

harcban állnak az Európai Bizottsággal a rezsicsökkentés és a 13. havi nyugdíj megőrzése miatt, és ha az ellenzéken múlik, ezek nem is maradnak meg.

– Küzdünk, hogy a jövőben is meg tudjuk ezeket tartani – tette hozzá az államtitkár.

Koncz Zsófia köszönetet mondott az önkormányzatoknak, hogy segítik az időseket, és az időseknek, hogy példát mutatnak a fiataloknak.

A sajtótájékoztató után a Kulturális és Innovációs Minisztériumban ülésezik az Idősek Tanácsa, melynek alelnöke Koncz Zsófia.