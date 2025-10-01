Orbán Viktor a Facebook-oldalán ismertette, milyen témákról tárgyalnak az uniós vezetők.
Orbán Viktor fontos bejelentést tett az EU-csúcsról
Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-posztban számolt be arról, milyen témákról tárgyalnak az uniós vezetők a mai napon Koppenhágában az EU-csúcson. Mint írta, három fontos kérdés kerül ma napirendre.
Orbán Viktor azt írta:
Egyrészt politikai döntéseket akarnak hozni, hogy ismerjük el az ukrán–orosz háborút saját háborúként. A lengyel miniszterelnök kezdeményezte ezt, de a bizottság elnöke is támogatja.
Folytatta:
A második, hogy adjunk több pénzt ennek megfelelően Ukrajnának. A harmadik, hogy gyorsítsuk fel Ukrajna tagságát, és ennek a következményeként egy negyedik pedig az, hogy ne vásároljunk olajat meg gázt Oroszországtól.
Majd így zárta bejegyzését:
Ezek mind ellentétesek Magyarország érdekeivel, és ezekre nekem nemet kell mondanom. Ezt hívják itt ketrecharcnak. Ráadásul most minden irányból támadnak, mert vannak az európai kollégáim, akiknek egy része nem ért velem egyet, vannak a bizottsági tisztségviselők meg az otthoni ellenzék. Erős nap lesz, de majd megküzdünk ezzel.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
