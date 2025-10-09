Uszításból jeles: Jakab Péter így próbálja egy kontextusából kiragadott mondattal megszégyeníteni Kövér Lászlót + videó

Egy szövegkörnyezetéből kiragadott mondattal támadja Jakab Péter és több ellenzéki megmondóember Kövér László házelnököt – hívta fel a figyelmet a Mandiner. A házelnök a Harcosok órája című műsor vendége volt, ahonnan Kövér László azon mondatát ragadták ki, miszerint „...ameddig az embereket lehet a háborúval riogatni, addig nem teszik fel a kérdést, miért élünk rosszabbul.”

Jakab Péter hazugsággal próbálja hergelni követőit (Fotó: Kovács Tamás/MTI)

Jakab azt sugallja követőinek, hogy a házelnök „leleplezte, hogy a kormány direkt riogat a háborúval”. Teszi ezt annak ellenére, hogy az adásból egyértelműen kiderül: Kövér László az EU-s vezetésről beszélt.

Az adás 50. percében a kérdés eleve azzal a felütéssel kezdődik, hogy „Beszéljünk egy kicsit Európáról…” Ezután Kövér László és Németh Balázs arról beszélgetnek, hogy Nyugat-Európában fokozódik a háborús pszichózis és a rettegés; azzal riogatnak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem áll meg Ukrajnánál.

Aki a teljes kontextusra kíváncsi, nem csak a Jakabék által kiragadott mondatra, annak a Mandiner leiratozta a beszélgetés erre vonatkozó részét: