Uszításból jeles: Jakab Péter így próbálja egy kontextusából kiragadott mondattal megszégyeníteni Kövér Lászlót + videó

Egy szövegkörnyezetéből kiragadott mondattal támadja Jakab Péter és több ellenzéki megmondóember Kövér László házelnököt – hívta fel a figyelmet a Mandiner. A házelnök a Harcosok órája című műsor vendége volt, ahonnan Kövér László azon mondatát ragadták ki, miszerint „...ameddig az embereket lehet a háborúval riogatni, addig nem teszik fel a kérdést, miért élünk rosszabbul.”
Jakab azt sugallja követőinek, hogy a házelnök „leleplezte, hogy a kormány direkt riogat a háborúval”. Teszi ezt annak ellenére, hogy az adásból egyértelműen kiderül: Kövér László az EU-s vezetésről beszélt.
Az adás 50. percében a kérdés eleve azzal a felütéssel kezdődik, hogy „Beszéljünk egy kicsit Európáról…” Ezután Kövér László és Németh Balázs arról beszélgetnek, hogy Nyugat-Európában fokozódik a háborús pszichózis és a rettegés; azzal riogatnak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem áll meg Ukrajnánál.
Aki a teljes kontextusra kíváncsi, nem csak a Jakabék által kiragadott mondatra, annak a Mandiner leiratozta a beszélgetés erre vonatkozó részét:
- Németh Balázs: „Beszéljünk egy kicsit Európáról. Mit látok a hétvégén? Teljes pánik – leáll a müncheni reptér egyszer, aztán még egyszer, aztán leáll a vilniusi reptér; az egyik helyen drónokat vélnek felfedezni, a másik helyen léggömbök repülnek Fehéroroszország irányából. Előtte leállnak a dán repterek, Oslóban van szünet. Brutális mértékben fokozódik a háborús pszichózis, a rettegés. Azt mondogatják, hogy Putyin menni fog tovább Nyugatra, emberek, készüljetek a háborúra!”
- Kövér László: „Kezdjük ott, hogy az oroszok sem szentek. Tehát hogyha az a kérdés, hogy ki lehet-e belőlük bármit nézni, akkor az a válasz, hogy igen. De az oroszok nem is idióták, vannak bizonyos orosz állami érdekek, amiket szintén valószínűsíteni lehet, és ezekből ki lehet indulni, ha azt akarjuk megítélni, hogy mit akarnak: el akarnak-e menni Párizsig, vagy nem. Meg vannak bizonyos kemény adatok arra vonatkozóan, hogy az EU tagállamai, meg azon belül a NATO-tagállamok mennyit költenek egy évben fegyverkezésre, és ehhez képest Oroszország mennyit költ fegyverekre. Persze sok minden más adat is van, ami az oroszok erőfölénye mellett szól, például a rengeteg atomtöltet, amiből Európában – hála Istennek – alig van. Mindent egybevetve, azt gondolom, hogy a háborús pszichóziskeltés az egyszerűen egy pozícióját vesztő, bukott, teljesen sikertelen, és Európát romlásba döntő politikai elitnek a menekülőpályája. Ameddig az embereket lehet a háborúval riogatni, addig nem teszik fel a kérdést, hogy miért élünk rosszabbul.”