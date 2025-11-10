Tisza-adónemzeti konzultációMagyar Péter

A Tisza Párt elővenné a jól ismert baloldali receptet, de lehet ellene védekezni + videó

A recept lényege: elvenni, megsarcolni, megszorítani – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz frakcióvezetője kiemelte, a Tisza Párt botrányai következtében hétről hétre tisztázódik, hogy ők is erre készülnek. Javaslata szerint a nemzeti konzultációban együtt elmondható, hogy nem kérünk az adóemelésekből.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 18:12
Bár a Tisza szerint erről nem szabad beszélni – mert tudják, hogy belebuknának –, mégis minden héten kiderül valamilyen újabb tervük – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: most éppen a többkulcsos jövedelemadó, a háromszoros társasági adó, a vagyonadó, a rezsicsökkentés eltörlése, sőt már a Nők 40 program megszüntetése és a nyugdíjba vonult nők megbüntetése is felmerült.

A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)
„Ismerjük ezt a régi baloldali receptet: elvenni, megsarcolni, megszorítani. Mi ezzel szemben hisszük, hogy a magyar emberek munkáját megbecsülni kell – nem büntetni. Tiltakozzunk az adóemelések ellen! A nemzeti konzultációban mondjuk el együtt, hogy nem kérünk az adóemelésekből!” – zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

Ütőkártyát adhatunk a kormány kezébe

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az újabb nemzeti konzultáció ötletének kezdőlöketét ezúttal a Tisza Párt adta, ugyanis kiderült: esetleges hatalomra kerülése esetén olyan adórendszert vezetne be, amely Brüsszel érdekeinek ugyan megfelelne, azonban minden magyarnak súlyos veszteséget jelentene. Ezek a tervek többek között

  • adóemeléseket,
  • a családi adókedvezmények szűkítését,
  • a rezsicsökkentés eltörlését és a vállalkozások társasági adójának drasztikus emelését irányozzák elő.

A kormánynak azért fontos, hogy minél többen elmondják a véleményüket a kérdéssor kapcsán, mert nemcsak Magyarországon kell megvédeni az eddig bevezetett családpolitikai és gazdasági intézkedéseket, hanem az Európai Unióban is. Amennyiben jelentős felhatalmazást kap a kormány, erőteljesebben tudja megvédeni ezen intézkedéseket.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)


Fontos híreink

