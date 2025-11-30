Át akarják verni a választókat

Ami zajlik, az a lebukás – mondta a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM új, közös podcastműsorában Zila János, a központ elemzője a Tisza Párt kiszivárgott megszorító tervei kapcsán. Az első napvilágra került adóemelési tervek óta folyamatosan ezeket az elképzeléseket megerősítő információk érkeznek a Tisza Párt környékéről. Ilyenek Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnökének elszólásai a különböző fórumokon, a Tisza közeli közgazdászok – például Bod Péter Ákos, Surányi György – megszólalásai, és a most kiszivárgott megszorítócsomag. Ezek mind azt erősítik, hogy valóban ez az irány, hogy valóban egy átverés áldozatává válnának a magyar választók. Amit már átéltek 2006-ban, amikor Gyurcsány Ferenc csapta be őket – fejtette ki az elemző.

A nyilvánosságra került tervek alapján az átlagbért kereső polgár is belecsúszik jócskán a második, 22 százalékos kulcsba (jelenleg 15 százalékos egységes személyi jövedelemadó-kulcs van, a Tisza tervei bevezetnének 416 ezer forint felett egy 22 és 1,25 millió forint felett egy 33 százalékos kulcsot is) – mondta Jávor Balázs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.

De nemcsak ez a helyzet, az átlagbér mellett a mediánbér is jócskán belelóg a középső kulcsba. Ez pedig azt jelenti, hogy a dolgozó emberek több mint a fele egy emelt kulcs szerint adózna – mutatott rá az elemző.

Az ellenzéki pártnak a társadalombiztosítás átszervezésére vonatkozó terveiből az derül ki, hogy egyrészről megemelnék az adókat, másrészt erről a területről visszavonulna az állam, tehát cserébe kevesebbet nyújtana az állampolgárok számára – fejtette ki Zila János. Ez történt 2006-ban is, amikor az egészségügyet ki akarták szervezni egy nagyon fura, hibrid formában – emlékeztetett az Alapjogokért Központ elemzője.

Ezek a tervek nagyon szembe mennek a Tisza nyilvánosságnak szánt programjával – mondta Jávor Balázs.

A magánnyugdíj-pénztárasdit, az egészségbiztosítás privatizációjának irányába tett lépéseket valóban láttunk korábban is, azt annak idején a népharag elsöpörte, és egy teljesen más pályára állt Magyarország – hangsúlyozta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.

