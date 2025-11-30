Zila Jánosgazdaságkutató alapítványHír FMTisza PártMagyar Péter

Át akarják verni a választókat

Hasonló terveket söpört el a népharag 2006-ban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 11:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ami zajlik, az a lebukás – mondta a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM új, közös podcastműsorában Zila János, a központ elemzője a Tisza Párt kiszivárgott megszorító tervei kapcsán. Az első napvilágra került adóemelési tervek óta folyamatosan ezeket az elképzeléseket megerősítő információk érkeznek a Tisza Párt környékéről. Ilyenek Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnökének elszólásai a különböző fórumokon, a Tisza közeli közgazdászok – például Bod Péter Ákos, Surányi György – megszólalásai, és a most kiszivárgott megszorítócsomag. Ezek mind azt erősítik, hogy valóban ez az irány, hogy valóban egy átverés áldozatává válnának a magyar választók. Amit már átéltek 2006-ban, amikor Gyurcsány Ferenc csapta be őket – fejtette ki az elemző.

A nyilvánosságra került tervek alapján az átlagbért kereső polgár is belecsúszik jócskán a második, 22 százalékos kulcsba (jelenleg 15 százalékos egységes személyi jövedelemadó-kulcs van, a Tisza tervei bevezetnének 416 ezer forint felett egy 22 és 1,25 millió forint felett egy 33 százalékos kulcsot is) – mondta Jávor Balázs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.

De nemcsak ez a helyzet, az átlagbér mellett a mediánbér is jócskán belelóg a középső kulcsba. Ez pedig azt jelenti, hogy a dolgozó emberek több mint a fele egy emelt kulcs szerint adózna – mutatott rá az elemző.

Az ellenzéki pártnak a társadalombiztosítás átszervezésére vonatkozó terveiből az derül ki, hogy egyrészről megemelnék az adókat, másrészt erről a területről visszavonulna az állam, tehát cserébe kevesebbet nyújtana az állampolgárok számára – fejtette ki Zila János. Ez történt 2006-ban is, amikor az egészségügyet ki akarták szervezni egy nagyon fura, hibrid formában – emlékeztetett az Alapjogokért Központ elemzője.

Ezek a tervek nagyon szembe mennek a Tisza nyilvánosságnak szánt programjával – mondta Jávor Balázs. 

A magánnyugdíj-pénztárasdit, az egészségbiztosítás privatizációjának irányába tett lépéseket valóban láttunk korábban is, azt annak idején a népharag elsöpörte, és egy teljesen más pályára állt Magyarország – hangsúlyozta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik meg: 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkarácsony

Két baj

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.