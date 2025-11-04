Csányi halálos mászókabaleset: hat év után hozott ítéletet a bíróság

Kedden a Hatvani Járásbíróság ítéletet hirdetett a 2019-es csányi mászókabaleset ügyében. Mint ismert: 2019 szeptemberében a gyerekek a csányi óvoda udvarán játszottak, amikor többen is felmásztak egy mászókára. Az eszköz ekkor kidőlt a helyéről, és agyonnyomta a hatéves Radics Mercédeszt. Az eset kapcsán indult büntetőeljárás az ítélettel nem ért véget, ugyanis az elsőrendű vádlott, a település polgármestere fellebbezést nyújtott be. Az ügyben a másodrendű vádlott az önkormányzati fenntartású óvoda igazgatója volt.

Radics Mercédesz mindössze hat esztendős volt a baleset idején. Fotó: Borsonline.hu

A Hatvani Járásbíróság elsőfokú ítéletében mindkét vádlottat halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek, ezért őket másfél év szabadságvesztésre ítélte. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását két és fél év próbaidőre felfüggesztette. Amennyiben mégis börtönbe kellene vonulniuk a vádlottaknak, akkor büntetésüket fogházban kell letölteniük – írta a tárgyalásról a Heol.hu.

Az elsőrendű vádlott 1,2 millió, míg a másodrendű terhelt 750 ezer forintnyi pénzbüntetést is kapott. Mindemellett a másodrendű vádlottat az óvodai intézményvezetői tevékenység gyakorlásától két évre eltiltotta a bíróság.

A nyomozás során kiderült, hogy a játékot már 2011-ben balesetveszélyesnek minősítették, ugyanis a mászókában lévő fa elkorhadt, a tartógerendák kilazultak, a rögzítések elengedtek. A játékot hivatalosan el kellett volna bontani, de legalábbis megakadályozni a használatát. Bár a karbantartó kisebb javításokat végzett az eszközön, de ez a problémát nem oldotta meg, és a végzetes napon a talprészek kiszakadtak a három gyermek súlya alatt.

Az elhunyt kislány családja hetvenmillió forintnyi kártérítést követel az óvodától. A baleset után a biztosító mindössze 9,5 millió forintot fizetett ki.

Borítókép: Az elhunyt gyermek édesapja, Radics Béla a lánya sírjánál (Fotó: Borsonline.hu)