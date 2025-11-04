csányi mászókabalesetvádlottigazgatópolgármesterRadics MercédeszCsányudvaróvodabűnösgyermek

Csányi halálos mászókabaleset: hat év után hozott ítéletet a bíróság

Egy hatéves kislány 2019 szeptemberében meghalt a csányi óvodában, amikor egy mászóka felborult, és agyonnyomta a gyermeket. A baleset miatt az óvoda fenntartójaként a település polgármestere és az intézményvezető került a vádlottak padjára. Mindkettejüket bűnösnek találta a bíróság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségében.

2025. 11. 04. 17:23
Radics Béla naponta látogatja lánya sírkövét a csányi temetőben.
Radics Béla naponta látogatja lánya sírkövét a csányi temetőben. Forrás: Borsonline.hu
Kedden a Hatvani Járásbíróság ítéletet hirdetett a 2019-es csányi mászókabaleset ügyében. Mint ismert: 2019 szeptemberében a gyerekek a csányi óvoda udvarán játszottak, amikor többen is felmásztak egy mászókára. Az eszköz ekkor kidőlt a helyéről, és agyonnyomta a hatéves Radics Mercédeszt. Az eset kapcsán indult büntetőeljárás az ítélettel nem ért véget, ugyanis az elsőrendű vádlott, a település polgármestere fellebbezést nyújtott be. Az ügyben a másodrendű vádlott az önkormányzati fenntartású óvoda igazgatója volt. 

Radics Mercédesz hat éves volt a baleset idején
Radics Mercédesz mindössze hat esztendős volt a baleset idején. Fotó: Borsonline.hu

A Hatvani Járásbíróság elsőfokú ítéletében mindkét vádlottat halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek, ezért őket másfél év szabadságvesztésre ítélte. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását két és fél év próbaidőre felfüggesztette. Amennyiben mégis börtönbe kellene vonulniuk a vádlottaknak, akkor büntetésüket fogházban kell letölteniük írta a tárgyalásról a Heol.hu.

Az elsőrendű vádlott 1,2 millió, míg a másodrendű terhelt 750 ezer forintnyi pénzbüntetést is kapott. Mindemellett a másodrendű vádlottat az óvodai intézményvezetői tevékenység gyakorlásától két évre eltiltotta a bíróság.

A nyomozás során kiderült, hogy a játékot már 2011-ben balesetveszélyesnek minősítették, ugyanis a mászókában lévő fa elkorhadt, a tartógerendák kilazultak, a rögzítések elengedtek. A játékot hivatalosan el kellett volna bontani, de legalábbis megakadályozni a használatát. Bár a karbantartó kisebb javításokat végzett az eszközön, de ez a problémát nem oldotta meg, és a végzetes napon a talprészek kiszakadtak a három gyermek súlya alatt.

Az elhunyt kislány családja hetvenmillió forintnyi kártérítést követel az óvodától. A baleset után a biztosító mindössze 9,5 millió forintot fizetett ki. 

 

Borítókép: Az elhunyt gyermek édesapja, Radics Béla a lánya sírjánál (Fotó: Borsonline.hu)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

