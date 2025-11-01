borsirodalopástolvajkeszthelyiapartmant

Borssal próbálták eltüntetni a nyomaikat a betörők, nem jött be nekik

Három férfi együtt szállt meg egy keszthelyi apartmantban három éve. Végül több pénzzel és kevesebb borssal távoztak, mint amennyi érkezéskor volt náluk.

Munkatársunktól
2025. 11. 01. 15:50
kékfény Pixabay.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy somogyi férfi két társával együtt kivett egy keszthelyi apartmant két éjszakára 2022 júliusában. Előre fizettek a szállásért. Amikor elfoglalták a szobát, senki sem gyanakodott semmire. A távozásuk után jöttek rá, hogy tolvajok voltak a vendégek. Az apartmanban ugyanis volt egy Privát feliratú ajtó, ami mögött egy ügyvédi iroda működött, ide törtek be a szállásfoglalók – írta meg az Origo. A magukat cselesnek gondoló betörők ezek után borssal akarták megtéveszteni a rendőröket.

Borssal próbálták eltüntetni a nyomaikat a betörők, nem jött be nekik
Borssal próbálták eltüntetni a nyomaikat a betörők, nem jött be nekik
Kép forrása: Pixabay

Borssal akarták eltüntetni a nyomokat

Felforgatták az irodát. Végül 11 ezer euróval (átszámítva mintegy négy és fél millió forint) készpénzzel távoztak, amit elosztottak egymás közt.

Mielőtt elmenekültek volna, borsot szórtak szét az irodában, Valószínűleg azt hitték, ez majd eltünteti a betörés nyomait. 

Nem is tévedhettek volna nagyobbat. Elfogták a tolvajokat. Hétfőn tárgyalja a nagy értékű lopási ügyet a Keszthelyi Járásbíróság. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.