Egy somogyi férfi két társával együtt kivett egy keszthelyi apartmant két éjszakára 2022 júliusában. Előre fizettek a szállásért. Amikor elfoglalták a szobát, senki sem gyanakodott semmire. A távozásuk után jöttek rá, hogy tolvajok voltak a vendégek. Az apartmanban ugyanis volt egy Privát feliratú ajtó, ami mögött egy ügyvédi iroda működött, ide törtek be a szállásfoglalók – írta meg az Origo. A magukat cselesnek gondoló betörők ezek után borssal akarták megtéveszteni a rendőröket.

Borssal próbálták eltüntetni a nyomaikat a betörők, nem jött be nekik

Felforgatták az irodát. Végül 11 ezer euróval (átszámítva mintegy négy és fél millió forint) készpénzzel távoztak, amit elosztottak egymás közt.

Mielőtt elmenekültek volna, borsot szórtak szét az irodában, Valószínűleg azt hitték, ez majd eltünteti a betörés nyomait.

Nem is tévedhettek volna nagyobbat. Elfogták a tolvajokat. Hétfőn tárgyalja a nagy értékű lopási ügyet a Keszthelyi Járásbíróság.