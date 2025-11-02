Borzalmas tragédia: fia talált rá az idős asszonyra

Tragédia történt a Győr–Moson–Sopron vármegyei Tét városában– írta meg a Kisalföld. Azt szombaton lapunk is megírta, hogy meghalt egy idős nő, amikor tűz ütött ki egy családi házban.

A Téti Önkéntes Tűzoltó Egyesületet egyik tagja elmondta: a Győrben élő férfi a délelőtt folyamán nem érte el Téten élő édesanyját, ezért délután meglátogatta.

Miután bejutott az ingatlanba, látta, hogy hatalmas füst van az egyik szobában.

Feltehetően a szobában lévő kályhából pattant ki a szikra, amely ugyan lángot nem okozott, de az izzó, parázsló fa miatt füstmérgezést kapott az idős hölgy, aki bent tartózkodott. A kiérkező győri hivatásos és a téti önkéntes tűzoltók kivitték az élettelen nőt az épületből, próbálták újraéleszteni, de sikertelenül.

