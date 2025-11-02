rekordutasforgalomMÁV

Európai rekord: hatvan százalékkal nőtt a MÁV utasforgalma egy év alatt

Egy év alatt hatvan százalékkal nőtt a MÁV utasforgalma, ezzel Magyarországon emelkedett a legnagyobb mértékben Európában a vasúti közlekedést választók száma.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 11:02
Rekordot döntött a MÁV utasforgalma: az elmúlt egy évben hatvan százalékkal többen választották a vasutat, mint korábban. A növekedés mértéke európai szinten is kiemelkedő, Magyarország ezzel toronymagasan a lista élére került.

20250922 Budapest Keleti pályaudvar felújítás után Fotó: Máté Krisztián (MK) MW Bulvár
A Keleti pályaudvar felújítás után (Fotó: MW/Máté Krisztián)

Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Ez már Brüsszelből is látszódik: hatvan százalékkal nőtt az utasforgalom a MÁV-on egy év alatt. Ennyit számít az igazságos tarifarendszer!

A siker hátterében a két és fél éve bevezetett ország- és vármegyebérlet áll, amelynek köszönhetően az utazás nemcsak olcsóbb, hanem egyszerűbb is lett. A MÁV adatai szerint havonta mintegy kilencszázezer ilyen bérlet talál gazdára.

A teljesárú vármegyebérlet 9450 forintba, a tanuló vármegyebérlet 945 forintba kerül, míg az országbérlet ára 18 900 forint, a tanulóké pedig 1890 forint. 

Az utasok a bérleteket nemcsak a jegykiadó automatáknál, hanem már mobilapplikáción keresztül is könnyedén megvásárolhatják.

Az új tarifarendszer és a digitalizáció együttesen járult hozzá ahhoz, hogy a vasúti közlekedés ismét sokak számára vonzó alternatívává váljon Magyarországon.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW)

               
       
       
       

