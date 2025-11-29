Sulyok TamásTuzson Benceügyvéd

Figyelmeztette az ügyvédeket a köztársasági elnök

A Magyar Kúrián tartott ünnepségen Sulyok Tamás köztársasági elnök arra figyelmeztetett, hogy a robotizáció és az MI korában is megkerülhetetlen az ügyvédek szerepe, hiszen ők garantálják a jogegyenlőséget és a védelemhez való jogot. A köztársasági elnök az ügyvédi hivatás emberségét és felelősségét emelte ki, míg Tuzson Bence igazságügyi miniszter az átláthatóbb, gyorsabb jogrendszer felé tett lépésekről beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 17:49
Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond a Magyar Ügyvédek Napja alkalmából rendezett ünnepségen a Magyar Kúrián 2025. november 29-én Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az ügyvédség léte és szakmai munkája a jogegyenlőség, a védelemhez való jog garanciája és a jogállamiság elengedhetetlen tartozéka – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök a magyar ügyvédek napja alkalmából rendezett szombati ünnepségen, a Magyar Kúrián.

Sulyok Tamás köszöntőjében úgy fogalmazott: 

sem az ügyvédi lényeglátás, sem az emberi méltányosság megközelítése, sem pedig az ügyfelekkel való személyes viszony nem helyettesíthető informatikai eszközökkel.

Szavai szerint ma egyre nagyobb a mesterséges intelligencia szerepe, az információrobbanás és az adatvédelmi küzdelem idejét éljük. Eközben a mesterséges intelligencia meggyorsítja, megkönnyíti a munkavégzést, álláshelyek alakulnak át és kerülnek bizonytalan helyzetbe – tette hozzá, kiemelve: egyre fontosabbá válik a bizalom, és még hangsúlyosabbá válik a felelősség.

„A legnagyobb kihívást abban látom, hogy ne tévesszen meg minket a robotizált, elgépiesedő világ” – hangsúlyozta a köztársasági elnök, aki rámutatott arra is, hogy az ügyvédi hivatás a jog dimenzióján belül, de mindig az emberre irányul. Akkor is az emberek állnak mögötte, ha látszólagos tárgya egy puszta jogi szabály – jegyezte meg.

Sulyok Tamás az ügyvédek legfőbb erényei között említette a terebélyes szaktudást, az éles eszű kreativitást és az empátiát tanúsító emberséget.

A köztársasági elnök az ügyvédi szakma jeles képviselőit méltatva a jogi tudás példájaként emelte ki Csemegi Károlyt, az első magyar büntető törvénykönyv megalkotóját, aki szavai szerint a magyarországi ügyvédi kamarák szellemi atyja volt. Megemlékezett Abay Nemes Oszkárról is, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után „írta be magát a történelembe”, amikor a diktatúrával szemben vállalta a vádlottak védelmét. Kiemelte továbbá Bánáti János ügyvéd munkásságát, aki, mint mondta, sokat tett a rendszerváltáskori egységes ügyvédi kamara megújításáért, a kamarai székház visszaszerzéséért és az ügyvédi tekintély megerősítéséért.

Sulyok Tamás emlékeztetett arra is, hogy

a szabad, független ügyvédség az 1867-es kiegyezést követően született meg, amikor új korszak kezdődött: egyszerre változott meg az igazságszolgáltatás felépítése és a jogrend. 

Esély kínálkozott arra, hogy az állampolgár jogi védelmet, támogatást kapjon ahhoz, hogy megvédje jogos érdekeit, kiharcolhassa azt, ami jog szerint megilleti – magyarázta.

„Jöjjenek bármilyen korok is, bízom benne, hogy ha ügyvédként, jogász értelmiségként a fogalmak tudománya mögött nem veszítjük szem elől az igazságot és az embert, akkor hivatásrendünk 150 év múlva is emelt fővel, büszkén ülhet majd ünnepet” 

– zárta beszédét a köztársasági elnök.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter úgy fogalmazott, az elmúlt másfél évszázad viharos volt, de az ügyvédek minden pozitív változásból kivették a részüket; tudásukkal, kitartásukkal és empátiájukkal „részesévé váltak annak a folyamatnak, amit Magyarország demokratizálásának nevezhetünk”.

Magyarország olyan ország, ahol komoly társadalmi előrelépést ügyvédek nélkül nem lehet véghez vinni 

– jelentette ki.

A miniszter szerint az ingatlan-nyilvántartás közelmúltbeli átalakításának lényege, hogy a nyilvántartás gyorsan reagáljon az eseményekre. Emlékeztetett: az ingatlan-nyilvántartás eredetileg bírósági hatáskörben volt, majd „egy fél lépéssel” közigazgatási eljárássá vált. Ezt követően indokolt volt, hogy „történjen meg a következő fél lépés is”, és a nyilvántartás okirat alapú helyett váljon nyilatkozati jellegűvé – tette hozzá. Ez azt jelenti, hogy az ügyvéd nyilatkozata alapján megtörténhessen a bejegyzés az ingatlan-nyilvántartásba – részletezte, hozzátéve: az ehhez kapcsolódó fejlesztés óriási kihívás volt, de jól állnak. Úgy folytatta: gyorsabbá válik a jogi személyek egységes nyilvántartása is, így felgyorsul például a cégalapítás.

A miniszter közölte: mesterséges intelligencia segítségével átalakítják a jogtárat. Jelenleg tesztfázisban van a rendszer, a megújult jogtárban könnyű lesz megtalálni, hogy egy adott kérdés eldöntéséhez mely jogszabályok tartoznak és melyik korábbi bírósági ítélet lehet irányadó – mondta.

Tuzson Bence leszögezte: 

versenyképességi kérdés, hogy a magyar jogrendszer ne bonyolult, hanem átlátható legyen, ezért a következő időszakban a gondolkodásmódjuk középpontjába a versenyképességet helyezik.

Szükségesnek nevezte továbbá a bírósági eljárások felgyorsítását is. Ennek kapcsán megjegyezte: bevezettek egy kísérleti, gyorsított performát, ami lehetővé teszi a gyors döntéseket.

Havasi Dezső, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az ügyvédi hivatásrend fontos ünnepi állomásának nevezte a szombati rendezvényt, amely szavai szerint módot ad arra, hogy visszatekintsenek a legjelentősebb eseményekre, és vázolják az előttük álló időszak feladatait. Hozzátette: 

az idei ügyvédnap azért is különleges, mert most ünneplik a modern kori ügyvédi kamararendszer létrejöttének 150. évfordulóját.

„A jubileum egyben annak a jogállami gondolatnak a megünneplése, amit 1874. évi 34-es törvénycikk először emelt jogszabályi rangra Magyarországon. Ez a törvény hozta létre a független önigazgató területi kamarákat, és kimondta: az ügyvédi hivatás gyakorlói csak akkor tudják védeni a polgárok jogait, ha intézményei mentesek minden külső befolyástól” – ismertette az elnök.

Beszélt arról is, hogy az ügyvédi hivatás függetlenségének biztosítására idén májusban az Európa Tanács elfogadta a konvenciót annak védelméről. Az egyezményt 19 állam már aláírta, és bíznak benne, hogy rövidesen Magyarország is csatlakozik az aláírókhoz.

Havasi Dezső felhívta a politikai szereplésre vállalkozó ügyvédek figyelmét arra, hogy fontos a tárgyilagos, tiszteletteljes, ügyvédhez méltó magatartás szóban, írásban és cselekedetben, továbbá a közéleti és a hivatásbeli szerepük világos elkülönítése.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond a magyar ügyvédek napja alkalmából rendezett ünnepségen a Magyar Kúrián 2025. november 29-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


