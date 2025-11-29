Figyelmeztette az ügyvédeket a köztársasági elnök

A Magyar Kúrián tartott ünnepségen Sulyok Tamás köztársasági elnök arra figyelmeztetett, hogy a robotizáció és az MI korában is megkerülhetetlen az ügyvédek szerepe, hiszen ők garantálják a jogegyenlőséget és a védelemhez való jogot. A köztársasági elnök az ügyvédi hivatás emberségét és felelősségét emelte ki, míg Tuzson Bence igazságügyi miniszter az átláthatóbb, gyorsabb jogrendszer felé tett lépésekről beszélt.

Az ügyvédség léte és szakmai munkája a jogegyenlőség, a védelemhez való jog garanciája és a jogállamiság elengedhetetlen tartozéka – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök a magyar ügyvédek napja alkalmából rendezett szombati ünnepségen, a Magyar Kúrián.

Sulyok Tamás köszöntőjében úgy fogalmazott:

sem az ügyvédi lényeglátás, sem az emberi méltányosság megközelítése, sem pedig az ügyfelekkel való személyes viszony nem helyettesíthető informatikai eszközökkel.

Szavai szerint ma egyre nagyobb a mesterséges intelligencia szerepe, az információrobbanás és az adatvédelmi küzdelem idejét éljük. Eközben a mesterséges intelligencia meggyorsítja, megkönnyíti a munkavégzést, álláshelyek alakulnak át és kerülnek bizonytalan helyzetbe – tette hozzá, kiemelve: egyre fontosabbá válik a bizalom, és még hangsúlyosabbá válik a felelősség.

„A legnagyobb kihívást abban látom, hogy ne tévesszen meg minket a robotizált, elgépiesedő világ” – hangsúlyozta a köztársasági elnök, aki rámutatott arra is, hogy az ügyvédi hivatás a jog dimenzióján belül, de mindig az emberre irányul. Akkor is az emberek állnak mögötte, ha látszólagos tárgya egy puszta jogi szabály – jegyezte meg.

Sulyok Tamás az ügyvédek legfőbb erényei között említette a terebélyes szaktudást, az éles eszű kreativitást és az empátiát tanúsító emberséget.

A köztársasági elnök az ügyvédi szakma jeles képviselőit méltatva a jogi tudás példájaként emelte ki Csemegi Károlyt, az első magyar büntető törvénykönyv megalkotóját, aki szavai szerint a magyarországi ügyvédi kamarák szellemi atyja volt. Megemlékezett Abay Nemes Oszkárról is, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után „írta be magát a történelembe”, amikor a diktatúrával szemben vállalta a vádlottak védelmét. Kiemelte továbbá Bánáti János ügyvéd munkásságát, aki, mint mondta, sokat tett a rendszerváltáskori egységes ügyvédi kamara megújításáért, a kamarai székház visszaszerzéséért és az ügyvédi tekintély megerősítéséért.