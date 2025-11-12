Itt a fűtési szezon, életet menthet ez az eszköz + videó

A szén-monoxid rendkívül alattomos, színtelen és szagtalan gáz, amely már kis mennyiségben is mérgezést okozhat – olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán.

Illusztráció. Fotó: Karnok Csaba

A helyiség levegőjének mindössze egy százalékában a szén-monoxid jelenléte akár egy percen belül halálos lehet. Egy különleges mértékegység, a ppm mutatja a szén-monoxid szintjét: egy ppm egymilliomod részt jelent a levegőben.

Ha az érzékelő riaszt, nem szabad a fűtéssel vagy a szellőztetéssel foglalkozni, hanem azonnal el kell hagyni a helyiséget, hiszen minden bent töltött másodperc veszélyt jelenthet.

A készülékek hangjelzései eltérők lehetnek: jelezhetnek lemerülő elemet, hibát vagy valós veszélyt, ezért fontos, hogy mindenki ismerje a saját érzékelőjének jelzéseit.

A részletes teendőket megtudhatja az alábbi figyelemfelhívó videóból:

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW)