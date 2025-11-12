szén monoxidgázfűtési szezon

Itt a fűtési szezon, életet menthet ez az eszköz + videó

Ha megszólal a szén-monoxid-érzékelő, azonnal el kell hagyni a helyiséget, mert a színtelen, szagtalan gáz akár egy perc alatt életveszélyessé válhat. A részletes teendőket egy figyelemfelhívó videóban mutatják be, amelyet a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága a közösségi oldalán tett közzé.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 11:33
A szén-monoxid rendkívül alattomos, színtelen és szagtalan gáz, amely már kis mennyiségben is mérgezést okozhat – olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán.

20201111 Szeged Szén-monoxid jelző gázkazánnal felszerelt fürdőszobában. Fotó: Karnok Csaba (KC) – Délmagyarország (DM)
Illusztráció. Fotó: Karnok Csaba

A helyiség levegőjének mindössze egy százalékában a szén-monoxid jelenléte akár egy percen belül halálos lehet. Egy különleges mértékegység, a ppm mutatja a szén-monoxid szintjét: egy ppm egymilliomod részt jelent a levegőben. 

Ha az érzékelő riaszt, nem szabad a fűtéssel vagy a szellőztetéssel foglalkozni, hanem azonnal el kell hagyni a helyiséget, hiszen minden bent töltött másodperc veszélyt jelenthet.

A készülékek hangjelzései eltérők lehetnek: jelezhetnek lemerülő elemet, hibát vagy valós veszélyt, ezért fontos, hogy mindenki ismerje a saját érzékelőjének jelzéseit.

A részletes teendőket megtudhatja az alábbi figyelemfelhívó videóból:

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW)

 

