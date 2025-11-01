Negyvenpercnyi jókedv és kacagás várja szombat este a Hír TV-n + videó

– Olyan oázist adunk a nézőknek az egész heti körforgás után, ahol egy picit meg tudnak pihenni – mondta lapunknak Harsányi Levente, a Hír TV-n szombat esténként 19.50 órakor futó Harsány című szórakoztató, politikamentes talk show házigazdája. A műsorvezető kijelentette: azt szeretnék, hogy a nézők nevessenek, hallgassák meg a műsor vendégeinek a véleményét és hozzászólásait, miközben látnak-hallanak érdekes híreket és egyszerűen jól érzik magukat.

Szombaton este látható a Harsány című műsor (Forrás: Hír TV)

Nem kell semmit túlgondolni, nem kell feladványokat megfejteni, hanem bemutatunk olyan híreket képen és hangban, amelyekről esetleg a nézők is tudnak, de ha mégsem, akkor megnézhetik, a vendégek pedig több szempontból is elmondják a véleményüket

– ismertette a műsorvezető.

Harsányi Levente elárulta, hogy a műsor négy meghívott vendégét a készítők együtt választják ki, ami az egyik legnehezebb feladat. A kihívást az okozza, hogy nem lehet tudni, együtt hogyan fognak működni. Ez olyan, mint amikor egy ételben van négy jó alapanyag, amelyeket ha összetesznek, nem mindig biztos, hogy jó étel készül belőlük. Itt is ugyanez a helyzet: akik önmagukban jók, lehet, hogy másokkal egy ilyen műsorban nem tudnak olyan jól működni. Azonban

az eddigi két adásban a jó választás eredményeként egymást nagyon kedvelő és a többiek véleményét figyelembe vevő, nevető, jókedvű emberek társasága jött össze.

– Ez részben szerencse is, de nagyon sokat dolgozunk rajta, hogy a kollégáimmal azokat az embereket próbáljuk összehozni, akik szerintünk egy adásban jók lesznek. Fontos nekünk, hogy a nézőkön kívül a vendégek is érezzék jól magukat, hiszen ha ez történik, a műsor sikeres lesz. Bizonyos vendégek esetében tervezzük, hogy visszahívjuk őket – jelezte.

Hozzátette, a Harsány sikere nagymértékben függ a vendégeken kívül a hírektől, hogy azok színesek, érdekesek és viccesek legyenek, vagy időnként megbotránkoztassanak. Mindezek mellé kell egy juhász, aki terelgeti a bárányokat, vagyis aki kérdezi a vendégeket és ismerteti a híreket.

A hírválogatás szempontjai

A hírek összeválogatásánál a fő szempont, hogy a téma sok embert érintsen, de akár aktuális ügyeket is megvitatnak, mint például legutóbb egy sportfogadási botrányt vagy a gyerekek névválasztásának témáját. Tárgyaltak autós témát is, ami elsősorban a férfiak érdeklődését szokta felkelteni, de a hölgyeknek is van róla véleménye.