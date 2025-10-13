Hankó BalázsKósa Lajoskeresztnév

Teljesen megváltozik a magyar utónevek engedélyezése

Miniszteri rendelet tartalmazza a magyar, illetve az őshonos nemzetiségek választható utóneveinek listáját, miután új törvényt hozott a parlament. A listára felvehető nevekről a jövőben bizottság dönt, melyben képviselteti magát az akadémiai szféra, az egyházak és a nemzetiségek is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 22:24
A magyar és a Magyarországon honos nemzetiségek utónévkincsének megőrzése és ápolása érdekében bizottság alakult a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Központja, az egyházak képviselői, valamint a Hagyományok Háza képviselőinek részvételével – jelentette be a bizottság alakuló ülése után a kulturális és innovációs miniszter.

Budapest, 2025. október 13. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (j) és Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő (b) az utónév szakértői bizottság ülésén a Kulturális és Innovációs Minisztérium könyvtártermében 2025. október 13-án. MTI/Máthé Zoltán
Kósa Lajos és Hankó Balázs (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Hankó Balázs hangsúlyozta: az utónevek hordozzák az elmúlt évszázadok, a nemzet és a családok örökségét. Ezért az utónévbizottság arra törekszik, hogy a nevek ne csak szépen csengjenek, hanem magyarul is szóljanak.

Felidézte: Kósa Lajos országgyűlési képviselő javaslatára az Országgyűlés új törvényt fogadott el az utónevekről, ezt követően pedig megjelent az a miniszteri rendelet, amely tartalmazza a magyar, illetve a 13 őshonos nemzetiség választható utóneveinek listáját.

A bizottság feladata a többi között az utónevek listájának felülvizsgálata, illetve a nevek magyar csengésének megőrzése, a nevek helyesírási szabályainak rögzítése.

Ez annál is inkább szükséges, mert az UNESCO, az ENSZ tudományos és kulturális szervezete 151 országban végzett felmérése szerint Magyarország az az ország, amelyben a nagyszülők neveinek továbbélése a legkevésbé valósul meg az unokáknál – figyelmeztetett.

A név, örökség és identitás üzenet is egyben, és ebben lépünk előre a bizottság által, hogy így mi magyarok a jövő generációjának is hagyományainkban, kultúránkban gazdag utóneveket hagyjunk – fogalmazott Hankó Balázs.

Kósa Lajos, a bizottság elnöke arról számolt be, hogy az első megoldandó feladat volt, hogy legyen

közhiteles és ellenőrizhető biztos jogforrás arra, hogy Magyarországon milyen keresztnevek adhatók.

Most ezek megtalálhatóak a miniszteri rendelet mellékletében.

Ezeket korábban csak olyan, közhitelesnek nem tekinthető források tartalmazták, mint a Nyelvtudományi Kutatóközpont honlapja, illetve a 13 magyar kisebbségi és nemzetiségi önkormányzat olykor hónapokig elérhetetlen saját honlapja.

Továbbá az Országgyűlés meghatározta azon elveket, melyek alapján elbírálható, mely nevek maradhatnak, illetve melyeket kell törölni, a bizottság pedig ennek mentén fejti ki tevékenységét – tette hozzá. Törvénymódosítást is terveznek annak érdekében, hogy az őshonos kisebbségek önkormányzatai is dönthessenek az általuk elfogadott utónevekről.

A bizottság feladata nem egyszerű, mert létezik jó néhány olyan név, amely nem nagyon ismert, vita van a helyesírásáról, például nagyon régi magyar név, de meg kell határozni a pontos helyesírását – mutatott rá a képviselő. Hangsúlyoza: a bizottság fontos munkát végez, hiszen a keresztnevek, utónevek közös kincseink, az egyének legszemélyesebb identitásának az elválaszthatatlan részei, illetve a magyarságnak egy közös kincse, amit óvni, védeni, félteni, gondozni kell.

Borítókép: Hankó Balázs (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


Zoe

