Panyi Miklós: szuperstartot vett a fix 3 százalékos hitelprogram

A szeptemberi adatokból látszik, hogy a fix 3 százalékos hitelprogram "szuperstartot vett", megmozdult az ingatlan- és a hitelpiac, az építőipar és az albérletpiac is – mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára sajtótájékoztatón hétfőn Budapesten.

Panyi Miklós, a Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület (LITT) ülését követően a hitelprogram eredményeit értékelve kiemelte: a hitelprogram iránt óriási az érdeklődés, és zökkenőmentesen indult a program. Óriási igény volt egy ilyen elsőlakás-programra, amely fiatalok tízezreit segíti, hogy kiléphessenek az albérletből és első lakásukba költözhessenek – tette hozzá.

Nagyjából 15 ezer hiteligénylés elindult, és sok ezer áll előkészítés alatt. A szerződések alapján 400 milliárd forintot meghaladó összeg jelent meg a hitelpiacon szeptemberben.

Az igénylések országosan egyenletesen oszlanak el a bankok visszajelzései alapján, tehát Budapestről, megyei jogú városokból, kisebb városokból, és falvakból is érkeznek igénylések – mondta.

Fontos eredménynek nevezte, hogy az igénylők 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkora pedig 34 év. Minden ötödik-hatodik igénylő tud élni a 10 százalékos önerővel. Az albérletpiaci jelentés szerint az albérletárak mérséklődése elindult, augusztusról szeptemberre országosan egy százalékkal csökkentek az árak, amire öt éve nem volt példa. Július közepétől tíz budapesti kerületben és nyolc megyei jogú városban 10 000-20 000, vagy akár 30 000 forinttal is csökkentek átlagosan az albérletárak, és további csökkenés várható – mondta.

Panyi Miklós tájékoztatása szerint szó esett az egyeztetésen arról is, hogy az Otthon start program szabályaiban módosításokat terveznek: így a testvérek bevonását adóstársként, vagy a családi örökölt ingatlan esetében a testvérek közösen öröklik a családi ingatlant. Ilyen esetekben is szeretnének segíteni és a jövőben lehetőséget adnak arra, hogy a testvér tulajdoni hányadát a fix 3 százalékos hitelprogrammal megvásárolhassák.

Lehetőségük lesz az önkormányzati lakásokban élőknek, hogy 20 százalékot meghaladó vételárkedvezménnyel élhessenek.