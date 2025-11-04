Rendkívüli

Végre nem kell esernyő, szebbik arcát mutatja az ősz

Többnyire derült, napos időre készülhetünk, csapadék nem várható. A hét második felében is marad a száraz, nyugodt őszi idő.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 6:25
Fotó: Mártonfai Dénes
Többnyire derült lesz az ég kedden, legfeljebb az ország északkeleti részén lehetnek átmenetileg felhősebb körzetek. Délelőttig helyenként köd, illetve rétegfelhőzet is előfordulhat, de ezek a déli órákra fokozatosan feloszlanak – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Kedd délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

A nap nagy részében napos, nyugodt időre számíthatunk, a gomolyfelhők is alig zavarják majd a napsütést. Csapadék sehol sem valószínű, a légmozgás is gyenge vagy mérsékelt marad. 

A hőmérséklet napközben 11 és 16 fok között alakul, késő estére pedig 2 és 9 fok közé hűl le a levegő.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – derül ki a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentéséből.

Hétvégéig alig változik az időjárás

Szerdán a rétegfelhők feloszlása után fátyolfelhők szűrik a napsütést, de ezekből csapadék nem várható. A délutáni órákban 15 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Csütörtökön nyugaton tartósabban megmaradhat a rétegfelhőzet, máshol azonban a napsütés lesz túlsúlyban. Csapadék nem valószínű, a legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.

Pénteken reggelre több helyen köd képződik, ami napközben fokozatosan feloszlik. Ezt követően változóan felhős, napos idő várható. A hőmérséklet 12 és 17 fok között mozog.

Szombaton folytatódik a száraz, csendes őszi idő. A reggeli ködfoltok feloszlása után helyenként derült, máshol felhősebb lesz az ég. Délutánra 14 fok körül alakul a hőmérséklet.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Mártonfai Dénes)


