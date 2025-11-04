Végre nem kell esernyő, szebbik arcát mutatja az ősz

Többnyire derült lesz az ég kedden, legfeljebb az ország északkeleti részén lehetnek átmenetileg felhősebb körzetek. Délelőttig helyenként köd, illetve rétegfelhőzet is előfordulhat, de ezek a déli órákra fokozatosan feloszlanak – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Kedd délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

A nap nagy részében napos, nyugodt időre számíthatunk, a gomolyfelhők is alig zavarják majd a napsütést. Csapadék sehol sem valószínű, a légmozgás is gyenge vagy mérsékelt marad.

A hőmérséklet napközben 11 és 16 fok között alakul, késő estére pedig 2 és 9 fok közé hűl le a levegő.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – derül ki a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentéséből.

Hétvégéig alig változik az időjárás

Szerdán a rétegfelhők feloszlása után fátyolfelhők szűrik a napsütést, de ezekből csapadék nem várható. A délutáni órákban 15 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Csütörtökön nyugaton tartósabban megmaradhat a rétegfelhőzet, máshol azonban a napsütés lesz túlsúlyban. Csapadék nem valószínű, a legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.

Pénteken reggelre több helyen köd képződik, ami napközben fokozatosan feloszlik. Ezt követően változóan felhős, napos idő várható. A hőmérséklet 12 és 17 fok között mozog.

Szombaton folytatódik a száraz, csendes őszi idő. A reggeli ködfoltok feloszlása után helyenként derült, máshol felhősebb lesz az ég. Délutánra 14 fok körül alakul a hőmérséklet.

