Megjött a hidegfront, lecsapott a szélvihar

Hétfőn a déli, kora délutáni órákban jellemzően a Dunántúli-középhegység térségében és az ország középső tájain óránként 60-65 kilométer körüli, a magasabb térszíneken 70 kilométeres erősségű széllökések is előfordulhatnak északnyugati irányból – figyelmeztetett a HungaroMet.

A légmozgás a késő délutáni, esti óráktól mérséklődik.

Nyáron egy villanyoszlopot is kidöntött a vihar, napokig zavar volt az áramellátásban (Fotó: Budakeszi Hírmondó)

A már-már tavasziasnak mondható hétvége lezárásaként éjszaka

megérkezett a hidegfront,

amelynek vastagodó felhőzete beborítja az eget.

A Dunántúlon többfelé esik, a nyugati részeken kiadós mennyiségű esőről érkezett jelentés.

A front mögött az északnyugatira forduló szél is erőre kapott – írták a közösségi oldalukon.

Megérkezett az ítéletidő

Hétfőn a déli órákban már nem lehetett a szabadban munkát végezni az erős szél miatt a budai hegyekben – számolt be róla munkatársunk.

Október végén a Buda környékén lévő magasabban lévő területeken is hasonló szélvihar volt, Budakeszin egy fél napra el is ment az áramszolgáltatás. Emlékezetes, hogy nyáron a rekordvihar következtében egy napig szünetelt az áramellátás, majd a további napokon is aggregátorok biztosították a településen az áramot.

Fotó: Budakeszi Hírmondó

Akkor óránként 137 kilométeres erősségű szelet mértek a János-hegy lankáin elterülő városban.

Milyen idő lesz a következő napokban?

Mint megírtuk, kedden a reggeli ködfoltok után nyugaton több órára kisüt a nap, keleten időnként felhők takarhatják az eget. A Tiszántúlon helyenként előfordulhat gyenge eső. A legmagasabb hőmérséklet megközelíti a 14 fokot.

Szerdán változó felhőzet mellett többfelé napos idő valószínű, csapadék nélkül. A nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.

Csütörtökön reggel köd és alacsonyszintű felhőzet képződik, ami helyenként napközben is tartósan megmaradhat. Másutt hosszabb időre is kisüthet a nap. A hőmérséklet 10 és 18 fok között várható.

Pénteken a pára és a rétegfelhők csak lassan oszlanak fel, többfelé egész nap borongós maradhat az időjárás, de helyenként naposabb periódusokra is számíthatunk. Csapadék nem várható, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 9–15 fok közötti értékeket mérhetünk.