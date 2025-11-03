szélidőjáráscsapadékzóna

A mai időt nem ússzuk meg szárazon, kiadták a figyelmeztetést + videó

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13, 14 fok körül alakul hétfőn, késő estére pedig 4 és 10 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban melegebb idő várható, kevesebb csapadékkal.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 6:35
Hétfő délelőtt keleten is fokozatosan megvastagodik a felhőzet, amely délután nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken. A csapadékzóna kelet felé haladva sokfelé okozhat esőt, záporesőt, a Tiszántúlt a déli órák környékén érheti el, miközben nyugat felől csökken a csapadékhajlam.

 

A nyugati vármegyékre eső miatt elsőfokú, sárga figyelmeztetést adtak ki.

Az élénk északnyugati szél főként a Dunántúlon megerősödik, néhol – elsősorban a Bakonyban – viharos lökések is előfordulhatnak – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13, 14 fok körül alakul,

de az északi, északkeleti határ mentén ennél néhány fokkal alacsonyabb, a keleti határvidéken több fokkal magasabb értékek is lehetnek. Késő estére 4 és 10 fok közé hűl le a levegő.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Kedden a reggeli ködfoltok után nyugaton több órára kisüt a nap, keleten időnként felhők takarhatják az eget. A Tiszántúlon helyenként előfordulhat gyenge eső. A legmagasabb hőmérséklet megközelíti a 14 fokot.

Szerdán változó felhőzet mellett többfelé napos idő valószínű, csapadék nélkül. A nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.

Csütörtökön reggel köd és alacsonyszintű felhőzet képződik, ami helyenként napközben is tartósan megmaradhat. Másutt hosszabb időre is kisüthet a nap. A hőmérséklet 10 és 18 fok között várható.

Pénteken a pára és a rétegfelhők csak lassan oszlanak fel, többfelé egész nap borongós maradhat az időjárás, de helyenként naposabb periódusokra is számíthatunk. Csapadék nem várható, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 9–15 fok közötti értékeket mérhetünk – írja a Köpönyeg.

