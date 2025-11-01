Kocsis Máté válaszolt az RTL-nek: Szánalmas kétszínűség, igazi libsi tempó

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán reagált az RTL megkeresésére, amelyben a csatorna arról érdeklődött, hogy a Fidesz aláírja-e a Tisza Párt és Magyar Péter által javasolt „etikai kódexet”. A politikus szerint különösen jópofa, hogy éppen azok kérnek most erkölcsi nyilatkozatot, akik nap mint nap megszegik annak minden alapelvét.

„Különösen jópofa emberek dolgoznak az RTL-nél”

– jegyezte meg Kocsis, hozzátéve: „ez a Kolosi Péter- és Kotroczó Róbert-féle csatorna”.

A Fidesz frakcióvezetője szerint nevetséges, hogy éppen Magyar Péter beszél most emberi méltóságról.

„Ez ugyanaz az idegbeteg Magyar Péter, aki az elmúlt másfél évben maximumra járatta a gyűlöletet, az uszítást, és a politikai ellenfelek emberi méltóságának sárba tiprását?”

– tette fel a kérdést.

Kocsis felidézte, hogy Magyar Péter a neki nem tetsző újságírókat az alábbi szavakkal illette:

ócskának,

senkinek,

aljasnak,

undorítónak.

A frakcióvezető hozzátette,

ugyanerről az emberről van szó,

aki mesterséges intelligenciával hamisította meg már tavaly is a miniszterelnök szavait,

aki titokban készített hangfelvételekkel zsarolta a családját,

aki egy platóról sértegette a templomból távozó embereket,

aki még a saját szavazóit is büdösnek nevezi.

Akik aljas álhírekkel rágalmazzák az ellenfeleiket, most emberi méltóságról beszélnek”

– írta Kocsis, hozzátéve, hogy mindez szánalmas kétszínűség.

Kocsis szerint az RTL „külföldről fizetett, hazug, liberális propagandistákat” alkalmaz, akik „az önimádó és szélsőségesen jellemtelen Magyar Petike szolgálatába szegődtek”.

Méltóság ide vagy oda, ezek sem mások, mint külföldről fizetett, hazug, liberális propagandisták, akik a verbális erőszak bajnokát szolgálják. Szánalmas kétszínűség. Igazi libsi tempó

– zárta bejegyzését Kocsis Máté.