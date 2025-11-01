Magyar PéterFideszKocsis Máté

Kocsis Máté válaszolt az RTL-nek: Szánalmas kétszínűség, igazi libsi tempó

Kocsis Máté élesen bírálta az RTL-t és Magyar Pétert, amiért a Tisza Párt „etikai kódexéhez” kérik a Fidesz csatlakozását. A frakcióvezető szerint abszurd, hogy éppen azok beszélnek emberi méltóságról, akik szerinte éveken át a gyűlöletkeltés élvonalában voltak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 15:12
Kocsis Máté Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán reagált az RTL megkeresésére, amelyben a csatorna arról érdeklődött, hogy a Fidesz aláírja-e a Tisza Párt és Magyar Péter által javasolt „etikai kódexet”. A politikus szerint különösen jópofa, hogy éppen azok kérnek most erkölcsi nyilatkozatot, akik nap mint nap megszegik annak minden alapelvét.

„Különösen jópofa emberek dolgoznak az RTL-nél”

 – jegyezte meg Kocsis, hozzátéve: „ez a Kolosi Péter- és Kotroczó Róbert-féle csatorna”.

A Fidesz frakcióvezetője szerint nevetséges, hogy éppen Magyar Péter beszél most emberi méltóságról.

„Ez ugyanaz az idegbeteg Magyar Péter, aki az elmúlt másfél évben maximumra járatta a gyűlöletet, az uszítást, és a politikai ellenfelek emberi méltóságának sárba tiprását?”

 – tette fel a kérdést.

Kocsis felidézte, hogy Magyar Péter a neki nem tetsző újságírókat az alábbi szavakkal illette:

  • ócskának, 
  • senkinek, 
  • aljasnak, 
  • undorítónak.

A frakcióvezető hozzátette, 

ugyanerről az emberről van szó,

  • aki mesterséges intelligenciával hamisította meg már tavaly is a miniszterelnök szavait, 
  • aki titokban készített hangfelvételekkel zsarolta a családját,
  • aki egy platóról sértegette a templomból távozó embereket, 
  • aki még a saját szavazóit is büdösnek nevezi. 
  • Akik aljas álhírekkel rágalmazzák az ellenfeleiket, most emberi méltóságról beszélnek” 

– írta Kocsis, hozzátéve, hogy mindez szánalmas kétszínűség.

Kocsis szerint az RTL „külföldről fizetett, hazug, liberális propagandistákat” alkalmaz, akik „az önimádó és szélsőségesen jellemtelen Magyar Petike szolgálatába szegődtek”.

Méltóság ide vagy oda, ezek sem mások, mint külföldről fizetett, hazug, liberális propagandisták, akik a verbális erőszak bajnokát szolgálják. Szánalmas kétszínűség. Igazi libsi tempó

 – zárta bejegyzését Kocsis Máté.

Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu