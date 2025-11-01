Menczer Tamás: Amikor Magyar Péter etikáról beszél, megreped a mennyezet

„Láttátok??? Azt láttátok, hogy amikor Magyar Péter erkölcsről, etikáról meg etikai kódexről beszélt, megrepedt a mennyezet, és elkezdett hullani a vakolat a stúdióban?” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás, aki szerint Magyar Péter teljesen hiteltelen, amikor tisztességről beszél.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója élesen bírálta Magyar Péter legutóbbi videóját, amelyben a Tisza Párt elnöke politikustársait etikai kódex aláírására kérte fel.

Ez olyan, mintha Pablo Escobar lenne a kábítószer-ellenes harc reklámarca. Vagy Magda Marinko lenne a gyilkosságok elleni küzdelem szószólója

– fogalmazott Menczer Tamás, aki szerint Magyar Péter „a rendszerváltás utáni magyar politikatörténet legnagyobb átverésére készült”.

A kommunikációs igazgató hozzátette: „Az ember, aki mindenről hazudott – beleértve a mentelmi jogát is –, most etikáról beszél. Az ember, akit a saját volt felesége nem vesz emberszámba, hanem képződménynek nevez, tisztességről prédikál.”

A politikus szerint Magyar Péter mindezt azért teszi, mert fél – „az igazságtól és a választási vereségtől”.

Bejegyzését így zárta:

Én nem szeretem Magyar Pétert, gondolom, ezzel nagy titkot nem árultam el, de annyira szánalmas, lehet, eljutok odáig, hogy megsajnálom. De még nem tartok ott.

Mint arról pénteken beszámoltunk, Orbán Balázs három pontban foglalta össze a politikai etikai kódexet. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Tisza egyik pontot sem tudja betartani.

Borítókép: Magyar Péter (AFP/Kisbenedek Attila)