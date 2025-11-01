T DannyrendőrségManueldrog

Lecsapott a rendőrség a népszerű zenészre

Már egy ideje látszik, hogy valami nincs rendben T. Dannyvel.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 13:53
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
A hír igaz, a népszerű popsztárt, T. Dannyt kábítószerügyben gyanúsítja a rendőrség – jelentette be Horváth László a közösségi oldalán. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos reményét fejezte ki, hogy ez a helyzet esélyt teremt a zenész számára, hogy helyes döntést hozzon.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az ő zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások, a kábítószeres életmód népszerűsítése, most mégsem az elégtétel hangján kell megszólalni

– írta a kormánybiztos. Majd hangsúlyozta: „őszintén bízom benne, hogy ez a helyzet esélyt teremt számára helyes döntéseket hozni a saját jövőjét és egészségét illetően”.

 

Már egy ideje látszott, hogy gond van

Az utóbbi hónapokban egyre több pletyka és találgatás övezi Telegdy Dániel Mártont, művésznevén T. Dannyt. A közösségi médiában megosztott fotók, barátai üzenetei és a rajongók hozzászólásai alapján sokan attól tartanak, hogy az ifjú zenész komoly válságon megy keresztül – írta a Bors.

A közösségi médiában egy ideje egyre többen emlegették, hogy a rapper depresszióval és függőségekkel küzdhet.

Több hozzászólás és találgatás szerint T. Danny helyzete sokkal súlyosabb, mint amennyit a nyilvánosság eddig látott. Az aggodalomra Manuel, T. Danny pályatársa és egyben barátja is ráerősített, amikor még a nyár végén rövid időre egy Instagram-sztorit tett közzé, amelyben arra kérte Dannyt, hogy önmagáért és családjáért változtasson a szokásain. 

Szeresd már magadat annyira, hogy nem ba…od el mindazt, amit eddig elértél. Legalább a szüleid miatt, tesó! Én továbbra is itt leszek, ha kell. Csak tényleg azt akarom, hogy ne b…zd el a hátralévő életed

 – írta Manuel, majd a bejegyzést hamarosan törölte is.

A nyílt üzenet lavinát indított el: a kommentelők és fórumozók százai kezdtek el vitázni arról, vajon mi jelenthet valódi segítséget a fiatal rapper számára. Manuel szerint ideiglenes börtönbüntetés hozna tisztulást, a rajongók azonban hangsúlyozták: T. Dannynek nem büntetésre, hanem pszichológusra, pszichiáterre és rehabilitációra lenne szüksége. 

A rendőrség egyébként időközben közölte, hogy nem állították elő a popsztárt, szabadon elmehetett. 


Borítókép: T. Danny (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

