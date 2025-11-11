Rendkívüli

Lépfenével fertőződött meg egy férfi Békésben

Lépfene-fertőzést igazoltak egy hetvenéves férfinél Békés vármegyében. A beteg feltehetően marhavágás közben, a kézsérülése következtében fertőződött meg.

2025. 11. 11.
Egy Békés vármegyében élő, hetvenéves férfinál bőranthrax, azaz lépfene-fertőzés gyanúja merült fel, amelyet az NNGYK laboratóriuma igazolt –  számolt be heti jelentésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

20251015 Baracska Fotó: Németh András Péter NAP Önfenntartó börtön. Közép-dunántúli Országos Büntetés- Végrehajtási intézet Baracska büntetésvégrehajtás börtön foglalkoztatott fogvatartottak tehenészet.
Illusztráció. Fotó: Németh András Péter

A járványügyi hatóság azonnal megkezdte a kivizsgálást, ennek eredményeként pedig megállapította, hogy a 

férfi a tünetek jelentkezése előtt szarvasmarhát vágott, és a feldolgozás közben megsérült a keze – a fertőzés így juthatott a szervezetébe.

A hatóság a férfi kontaktjainak felkutatását, megfigyelését és megelőző gyógyszeres kezelését azonnal elrendelte – tudta meg a Beol.hu.

Hazánkban ritkán fordul elő lépfene-fertőzés, bár néhány éve már történt hasonló eset Békés vármegyében, amikor többen is megbetegedtek, miután lépfenével fertőzött húst fogyasztottak.

A lépfene (anthrax) egy ritka, de súlyos bakteriális fertőzés, amely jellemzően állatokról terjedhet emberre, leggyakrabban közvetlen érintkezés útján, sebfelületen keresztül.

A lépfene tüneteiről és az emberi szervezetre gyakorolt hatásairól itt olvashat bővebben.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

 

