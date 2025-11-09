Most látni, hogy milyen kézzelfogható eredménye van a diplomáciai találkozóknak

Sok ismerősön kérdezgetett, hogy mi értelme az ilyen találkozóknak, az ilyen diplomáciai eseményeknek nincsen semmilyen gazdasági hatása. Pont most, Donald Trump és Orbán Viktor washingtoni találkozója után látszik, hogy nagyon is van – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. – A rezsicsökkentés fenntarthatósága volt ennek a találkozónak a legfőbb eredménye, a rezsicsökkentés pedig minden magyar embert életét befolyásolja, a pénztárcáját érinti. Ennek köszönhetően az egész Európai Unióban a lakossági energiaárak a legalacsonyabbak – fejtette ki az Oeconomus elemzője.

Míg Orbán Viktor képes volt arra, hogy garantálja a rezsicsökkentés fundamentumait, addig a Tisza Párt részéről eddig olyan bejelentéseket láttunk, amelyek a rezsicsökkentést nem támogatták – fejtette ki Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője.

Másrészt ők nem akarnak fellépni annak érdekében, hogy az orosz energiaforrást meg tudjuk tartani. Bejelentették, hogy ettől elszakadnának, ami egész egyszerűen a rezsicsökkentésnek és a relatíve megfizethető benzin- és dízeláraknak a végét jelentené – hangsúlyozta az elemző.

– Azt az ember megérti, hogy az ukrán elnök őrjöng, amikor egy ilyen csúcstalálkozó véget ér és azon nagyon komoly eredmények születtek – mondta Zila János. Ahhoz is hozzászoktunk, hogy a nyugati mainstream sajtó sem örül. Ha ők nagyon örülnek, akkor egyébként is kezdhetünk aggódni, ha nagyon szomorkodnak, mint most, akkor a magyar családok kicsit fellégezhetnek. De az, hogy vannak olyan belpolitikai szereplők, akik annak drukkolnak, hogy ez a megegyezés csak egy évig tartson, az rettentően érzékletes. Mert arról van szó, hogy a magyar háztartások milyen vastag csekket kapnak a hónap végén. Hát most nem az a jó Magyarországon, ha ez a csekk minél vékonyabb? – tette fel a kérdést az Alapjogokért Központ elemzője.

Orbán Viktor amerikai látogatásán kötött további egyezményekkel kapcsolatban Horváth Sebestyén elmondta: van olyan magyar gyógyszercég, amely nagyon erőteljesen jelen van az Egyesült Államok piacán.

– Az űriparban is egyre szorosabb az együttműködés. Az egész közép-európai régióban egyetlen olyan magánvállalat van – ez egy magyar vállalat –, amely saját műholdprogrammal rendelkezik. Az űripar az egyik legnagyobb hozzáadott értékű szektor. Jogosan lehet azt feltételezni, hogy az USA-val való együttműködés szorosabbra fűzésével a magyar GDP is meg fog indulni – vélte az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.