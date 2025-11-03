Nem pazarlás a kormány inflációkövető nyugdíjkifizetése

Nem olyan mértékben növelné a nyugdíjakat, mint amekkora károkat okozna a társadalomban a Tisza Párt nyugdíjtervezete – közölte Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, munkaerőpiaci szakember a Hír TV-nek nyilatkozva.

A 13. havi nyugdíj, a Nők 40, az Erzsébet-utalvány, a nyugdíjprémium megszüntetésével, sőt a nyugdíjak megadóztatása olyan mértékű, brutális szegénységi kockázati növekedést jelentene a nyugdíjasok esetében, amilyen még nem volt soha korábban – hangsúlyozta a főtanácsadó.

A nyugdíjasok jelen pillanatban az inflációkövetést minden esztendőben kötelezően megkapják, a nyugdíjak most törvény által garantált módon inflációkövetők.

Emellett az előbb felsoroltak, plusz az inflációkövetés fölötti tételek is járnak a nyugdíjasok számára. A nyugdíj fölötti tételekkel a nyugdíjasoknak kényelmesebbé, könnyebbé vált az élete, ezt pedig meg is érdemlik. Nem pazarlás sem a nyugdíjkifizetés, sem a 13. havi, sem az inflációkövetés, sem az összes többi egyéb olyan juttatás, ami a nyugdíjasoknak jár.

A magyar nyugdíjrendszer fenntartható, ezt azonban nem minden európai uniós ország mondhatja el magáról. Jelenleg egymillióval többen fizetnek be a magyar nyugdíjrendszerbe, hisz a foglalkoztatottak létszáma megemelkedett 3,7 millióról 4,7 millióra

– közölte a szakember annak kapcsán, hogy mi lenne a követendő modell a nyugdíjrendszer fenntarthatósága kérdésében.

Hozzátette: ez a plusz befizető tömeg körülbelül negyedét jelenti a korábbi befizetőknek, a befizetők egyesével is sokkal többet fizetnek be. Nemcsak inflációkövető volt az átlagkereset emelkedése, hanem azt jelentősen meg is haladta. Az átlagkeresetek 2010 óta közel 80 százalékkal emelkedtek, ezáltal a nyugdíjbefizetések, a járulékok is ugyanilyen intenzitással emelkedtek reálértéken, tehát így fenntartható a magyar nyugdíjrendszer.

A szakértő kiemelte:

a nyugdíjasok között köszönthetjük most már a legnagyobb létszámú magyar generációt is, a Ratkó-korszak gyermekeit, amelyet követően nagy létszámú generációk nem fognak nyugdíjba vonulni, akik megterhelnék a nyugdíjkasszát.

Borítókép: Nagy létszámú generációk a Ratkó-korszak után már nem fognak nyugdíjba vonulni (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

