Nem volt még olyan elvetemült kormány, amely megadóztatta volna a nyugdíjakat

A Tisza Párt tervei alapján nemhogy sérülne, de össze is omlana a jelenlegi fenntartható gazdaságpolitika.

2025. 11. 02. 10:34
Olyat még a legdurvább kommunizmus alatt sem láttunk, hogy a nyugdíjakat megadóztatták volna, ezt még Hornék (Horn Gyula MSZP-s miniszterelnök kormánya 1994–98) sem csinálták, de még a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormányok (2002-től 2009-ig) sem vetettek ki adót a nyugdíjakra – jegyezte meg Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Törcsi Péter, a központ operatív igazgatója. A 13. havi nyugdíjat Bajnaiék (2009 és 2010 között miniszterelnök) MSZP-s támogatással hivatalban lévő szakértői kormány elvette. A szakértői kormány mindig balosokból tevődik össze és mindig a fűnyíróelv mentén végzi a gazdaságpolitikáját. A Tisza – amelyik azt mondja magáról, hogy nem baloldali, de a gazdaságpolitikája nemhogy baloldali, de inkább szélsőbaloldali – csak adókról beszéle – fejtette ki az Alapjogokért Központ operatív igazgatója Simonovics András Tisza-közeli nyugdíjszakértő a nyugdíjak megadóztatására vonatkozó tervei kapcsán. 

Elég azt figyelni, hogy a Tisza-közeli szakértőknek milyen gazdaságpolitikai üzenetei vannak, és ebből kirajzolódik egy egyértelmű arcél. Megjelennek a liberális gazdaságpolitika premisszái, és ezek mentén próbálnák átalakítani azt a gazdaságpolitikai rendszert, ami 2010 után létrejött – mondta el Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Az új rendszerben a munkát terhelő adók csökkentek, a fogyasztást terhelő adók nőttek. Az üzenet az, hogy ha valaki szeretne dolgozni, akkor tud, és  tőkét is tud felhalmozni. Viszont ha progresszív adórendszer jön létre és a nyugdíjakat megadóztatják, akkor ezek az ösztönzők mind el fognak tűnni. Megerősödne az adóelkerülés, úgy változna meg a rendszer, hogy a fenntartható gazdaságpolitika nemhogy sérülne, hanem össze is omlana – mutatott rá az Oeconomus kutatási igazgatója. 

– Látjuk, hogy a Brüsszel vezette hajlandók koalíciója még mindig számolatlanul akarja költeni az eurót a háborúra – mondta Törcsi Péter. – Miért gondolják azt tapasztalt politikai vezetők, hogy Oroszországot meg lehet verni úgy, hogy folyamatosan pénzelünk egy orosznál kisebb, elfáradt hadsereget? – kérdezte. Itt mindenkinek az az érdeke, hogy béke legyen. Kivéve a brüsszeli vízfejnek, amelynek egyértelmű tagja a Tisza Párt és annak vezetője, Magyar Péter. Nyilvánvalóan az adóbevételeket egyrészt a migráció, másrészt a háború finanszírozására szeretnék költeni. – Ide mennék az adók, más megfejtésem nincsen – jegyezte meg az Alapjogokért Központ operatív igazgatója. Ismert: a Tisza alelnökének, Tarr Zoltánnak a szavaiból egy fórumon az derült ki, hogy kórházakat, iskolákat, vasútvonalakat zárnának be, tehát a megnövelt adóbevételetek nem a hazai közszolgáltatásokra költenék, sőt, ezeket is csökkentenék. 

A háború eltereli a figyelmet az Európai Unió valós problémáiról – hangsúlyozta Pásztor Szabolcs. Lekerült a napirendről például a versenyképesség, az innováció erősítése. Megint nem azzal foglalkozunk, hogy Európa versenyképessége növekedjen, sőt a rendelkezésre álló forrásokat máshol költjük el. Európa lemarad az Egyesült Államokhoz és Ázsia néhány országához képest. Az is lehet, hogy a versenytársaink ennek még örülnek is, és azt mondják, hogy akkor nagyobb szelet jut nekik a világpiacon. Most már például nem is tudunk olyan európai vállalatot mondani, amely a mesterséges intelligencia terén jelen van, mert minden ilyen cég amerikai – fejtette ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. 

