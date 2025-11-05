Orbán Viktor: Isten nyugosztalja Jenei Imrét

„Búcsúzunk” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán Jenei Imre egykori szövetségi kapitányra emlékezve.
Isten nyugosztalja Jenei Imrét, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányát!
– búcsúzott bejegyzésében a kormányfő.
Mint arról lapunk beszámolt, 88 éves korában elhunyt Jenei Imre, aki a magyar és a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt, valamint
1986-ban BEK-győzelemig vezette a Steaua Bucuresti csapatát.
A sportembert szerdán reggel, nagyváradi otthonában érte a halál.