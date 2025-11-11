Rendkívüli

Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás – Kövesse nálunk élőben!

Rapid extra – Radics Béla: káoszváros lett Budapest + videó

Buda és Pest egyesülésének 152. évfordulójára készülünk, de nem ez a főváros legszebb születésnapja. Az elmúlt hat évben, Karácsony Gergely főpolgármester regnálása alatt kiürült a kassza, csődközeli állapotról és botrányos közbeszerzésekről szólnak a hírek. Emellett ellepték a drogosok és a hajléktalanok a köztereket, a parkokat, valamint szeméthegyeket láthatunk városszerte. Hogyan juthatott el idáig a csodás Budapest? Erről kérdezte Radics Bélát, a fővárosi fideszes képviselőt, a 6-os számú választókerület országgyűlési képviselőjelöltjét Kárpáti András, a Mediaworks főmunkatársa. Az adásban szó esett kollégáink legújabb tényfeltáró filmjéről is, amelynek címe: A főváros tragédiája.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 16:29
Radics Béla szerint bárki, aki beteszi a lábát a fővárosba, még ha nem is itt él, azt látja, hogy káosz van a tömegközlekedésben, a hajléktalanellátásban, a drogot illetően, az utcák tisztasága sem megfelelő. Kiemelte, hogy a fejlesztésekre is igaz ez, valamint a Karácsony Gergely főpolgármestert támogató frakciókat is ez jellemzi. Radics Béla abban bízik, hogy ez megváltozik, és a Tarlós-érához hasonló rendezettséget látunk majd a nemzet fővárosában.

Kárpáti András emlékeztetett arra, hogy a Lánchíd felújítása volt az, amely megmutatta, mekkora káosz uralkodik a közbeszerzésekkel kapcsolatban is, ahol korrupció is felmerült.

Radics Béla szerint az elmúlt hat évet nézve az emberek két kifejezetten budapesti beruházást tudnak megemlíteni, a Lánchíd és a Blaha Lujza tér felújítását, amelyek egy óriási baklövésnek bizonyultak, mert sokkal drágább voltak, nem volt megfelelő a műszaki tartalom, így a kivitelezés sem. Szó esett a biciklisávokról is, amelyet nem használnak ki, cserébe az ételfutárok fő lobbistájává nőtte ki magát Karácsony Gergely. Radics Béla szerint a főpolgármester egyetlen olyan dolgot nem tudott letenni az asztalra, amire mindannyian büszkék lehetnénk.

Kollégánk szerint egy dolgot sikerült kiépíteni Karácsony Gergelynek, ami jól működik, és az nem más, mint a jutalékos rendszer, a visszaosztás különféle ingatlanok eladásából, mégsem történt semmi, csak az úgynevezett kishalak ülnek a vádlottak padján, a cápák még jutalmat is kaptak, következmények nincsenek. Radics itt jelezte meg, ha a jobboldalon történne hasonló, akkor abból világégés lenne, de a balliberálisoknak Karácsony ügyletei nem számítanak. Hiába megy a mosdatás, soha nem volt ilyen rossz Budapesten élni, valamint az is érthetetlen, hogy a főváros kasszájába befolyt pénzekből a felfelé ívelés helyett hogyan jutottak el idáig, tette hozzá. Azt sem hagyták szó nélkül, hogy Karácsony Gergely a kormányberuházásokat is meg akarta fúrni, lényegében odaláncolta magát a zuglói „keresztapákkal” az építkezések elé.

Radics Béla lesz a budapesti 6-os számú választókerület fideszes országgyűlési képviselőjelöltje a tavaszi választásokon. Vajon mennyire lesz nehéz dolga ebben az összetett választókerületben, amelynek központja ugyan Zugló, de népességarányosan még két másik kerület bizonyos területei is ide tartoznak? Ebben a választókerületben most Hadházy Ákos az országgyűlési képviselő, akivel kapcsolatban mostanság korrupciógyanús ügyek láttak napvilágot. 

Radics Béla szerint korábban Zugló volt Pest „Rózsadombja”, ami már sajnos nem mondható el. Véleménye szerint lassan már tíz éve ott gazdátlanságot látunk, a balosok kivetették a hálójukat a kerületre a „keresztapákkal”, jött a parkolási botrány és most az alpolgármester gyermekbántalmazási ügye. Mindeközben Hadházy Ákos Szekszárdról jár be, nem tett sokat az ott élőkért, mégis a bizalmukat kéri. Adásunkban megfogalmazta, hogy Hadházy képes beleállni egy idős asszonyba, nekimegy egy atyának és nem létező zebrákról posztol, miközben a munkahelyére alig talál be, ő a botránypolitikus megteremtője, semmit sem tud felmutatni. Ami pozitív dolog történt Zuglóban, az mind a kormánynak köszönhető.

Radics Béla megfogalmazta, miért jelentkezett ebben a választókerületben az országgyűlési képviselőjelölti posztra. Elmondta, hogy neki ez a terep teljesen ismerős, családja, rokonai itt élnek, ő itt nőtt fel, ismeri a problémákat, tisztában van az emberek gondjaival, a mai napig a választókerületbe látogat hetente, valamint több olyan előterjesztéshez is köze van, amelyet a Fidesz benyújtott a fővárosnak a terület lakosságának érdekében. Kollégánk kérdésére elmondta azt is, vannak azért a választókerületben gyöngyszemek, amelyeket nem sokan ismernek. Hogy melyek ezek és miért tartja fontosnak őket Radics Béla, az a Rapid extrából részletesen kiderül. Ha többet szeretnének tudni Budapest problémáról, nézzék meg  Videa-oldalunkon a Mediaworks munkatársai által készített tényfeltáró filmünket, amelynek címe: A főváros tragédiája.

