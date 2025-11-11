Rapid extra – Radics Béla: káoszváros lett Budapest + videó

Radics Béla szerint bárki, aki beteszi a lábát a fővárosba, még ha nem is itt él, azt látja, hogy káosz van a tömegközlekedésben, a hajléktalanellátásban, a drogot illetően, az utcák tisztasága sem megfelelő. Kiemelte, hogy a fejlesztésekre is igaz ez, valamint a Karácsony Gergely főpolgármestert támogató frakciókat is ez jellemzi. Radics Béla abban bízik, hogy ez megváltozik, és a Tarlós-érához hasonló rendezettséget látunk majd a nemzet fővárosában.

Kárpáti András emlékeztetett arra, hogy a Lánchíd felújítása volt az, amely megmutatta, mekkora káosz uralkodik a közbeszerzésekkel kapcsolatban is, ahol korrupció is felmerült.

Radics Béla szerint az elmúlt hat évet nézve az emberek két kifejezetten budapesti beruházást tudnak megemlíteni, a Lánchíd és a Blaha Lujza tér felújítását, amelyek egy óriási baklövésnek bizonyultak, mert sokkal drágább voltak, nem volt megfelelő a műszaki tartalom, így a kivitelezés sem. Szó esett a biciklisávokról is, amelyet nem használnak ki, cserébe az ételfutárok fő lobbistájává nőtte ki magát Karácsony Gergely. Radics Béla szerint a főpolgármester egyetlen olyan dolgot nem tudott letenni az asztalra, amire mindannyian büszkék lehetnénk.

Kollégánk szerint egy dolgot sikerült kiépíteni Karácsony Gergelynek, ami jól működik, és az nem más, mint a jutalékos rendszer, a visszaosztás különféle ingatlanok eladásából, mégsem történt semmi, csak az úgynevezett kishalak ülnek a vádlottak padján, a cápák még jutalmat is kaptak, következmények nincsenek. Radics itt jelezte meg, ha a jobboldalon történne hasonló, akkor abból világégés lenne, de a balliberálisoknak Karácsony ügyletei nem számítanak. Hiába megy a mosdatás, soha nem volt ilyen rossz Budapesten élni, valamint az is érthetetlen, hogy a főváros kasszájába befolyt pénzekből a felfelé ívelés helyett hogyan jutottak el idáig, tette hozzá. Azt sem hagyták szó nélkül, hogy Karácsony Gergely a kormányberuházásokat is meg akarta fúrni, lényegében odaláncolta magát a zuglói „keresztapákkal” az építkezések elé.