Rövidesen minden harmadik ember hatvanöt év feletti lesz a WHO térségében

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az eseményen, november 4-én elmondta: „az egészséges öregedés nemcsak az élettartam meghosszabbításáról, hanem az egészségben töltött évek számának növeléséről is szól. Ez az, amiért a WHO és egyetemünk Megelőző Orvostani és Népegészségtani Intézete is dolgozik.”

Világszintű elismerésben részesült a Semmelweis Egyetem

Az intézet a népegészségügy területén végzett kimagasló tudományos, oktatási és szakértői tevékenység elismeréseképpen 2025. szeptember 22-én nyerte el a WHO Egészséges Idősödés Együttműködési Központ címet. Az erről szóló hivatalos megbízólevelet 2025. november 4-én vette át Merkely Béla a WHO európai igazgatójától, Hans Henri P. Kluge-től, a Semmelweis Egyetem díszdoktorától.

Hazánk és a régió legjobb orvos- és egészségtudományi egyetemeként, a Semmelweis Egyetem legfőbb küldetésének tekinti az állampolgárok egészségi állapotának fejlesztését, amelyhez magas szintű képzési, kutatási, betegellátási és szakértői tevékenységével járul hozzá – mondta a rektor. Hangsúlyozta a lakosság hiteles tájékoztatásának, edukálásának fontosságát, az orvosképzésben a prevenciós fókuszú szemléletformálást, amibe a hallgatók már tanulmányaik alatt bekapcsolódnak.

Megemlítette azt is, hogy a Családbarát egyetem program keretében széles körű prevenciós szolgáltatásokkal járul hozzá az intézmény a hallgatók és dolgozók testi-lelki egészsége megőrzéséhez. Szavai szerint a Megelőző Orvostani és Népegészségtani Intézet régóta az állampolgárok egészségben eltöltött évei számának növelésén dolgozik, az egyetem pedig Ádány Róza professzor kezdeményezésére valósítja meg az Egészséges öregedés programját is. – Kiemelt projektként tekintünk longitudinális munkahelyi egészségfejlesztési és betegségmegelőzési programunkra, a Semmelweis Study-ra is, melynek hosszú távú célja az egészséges öregedést befolyásoló tényezők azonosítása és vizsgálata 20 éven keresztül – mondta Merkely Béla. Hozzátette: hasonlóan nagy hangsúlyt helyez az egyetem a lakosság egészségmegőrzését támogató szűrő- és tájékoztató programokra is.