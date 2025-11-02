Rendkívüli

Brutális késes támadás a brit vonaton, sok a sérült + videó

HaselsteinerellenzékTiszaStrabagSZDSZ

Strabag–Tisza finanszírozási botrány: bemutatjuk a nagy hatalmú osztrák liberális iparmágnást

Egy nap telt csak el Lázár János Facebook-posztja után, amelyben leírta, hogy az osztrák építőipari vállalat, a Strabag anyagilag és közvélemény-kutatásokkal támogatja a Tisza Pártot, és már robbant is a bomba Ausztriában: az FPÖ parlamenti vizsgálatot kezdeményezett és felszólította a kormánykoalíció liberális tagját, a NEOS nevű párt elnökét, hogy azonnal tisztázza, tudott-e a történtekről, és érintett-e bármilyen formában az általa vezetett külügyminisztérium. Az ügy nem új keletű, a Strabag és annak liberális elkötelezettségű tulajdonosa ugyanis az elmúlt két évtizedben már próbálkozott politikai befolyásolással Magyarországon, a 2000-es évek első felében. Lapunk most kétrészes cikkben mutatja be az osztrák cég ilyen irányú tevékenységét és az egykori SZDSZ pártfinanszírozási ügyét.

Munkatársunktól
2025. 11. 02. 5:51
A Strabag-botrány egyik főszereplője: Hans Peter Haselsteiner Forrás: YouTube
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nemzetközi botránnyá kezd terebélyesedni a Strabag építőipari nagyvállalat lehetséges beavatkozása a magyar választási kampányba, miután Ausztriában a bécsi parlament elé került az ügy. Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára és parlamenti képviselője szombaton élesen reagált arra a hírre, hogy Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter szerint a Strabag anyagilag és közvélemény-kutatásokkal támogatja a Magyar Péter vezette Tisza pártot – adta közre az OTS hírügynökség, amiről a Magyar Nemzet is beszámolt. A Strabag időközben cáfolni igyekezett azt, hogy bármilyen kapcsolata lenne a Tisza Párttal.

Strabag–Tisza finanszírozási botrány: Magyar Péterék lehetnek a kedvezményezettjei a liberális mecénásnak

Ettől függetlenül az FPÖ felveti az osztrák törvényhozásban, a Nemzeti Tanácsban azt a kérdést, hogy az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) nevű liberális párt, valamint a hozzá köthető üzleti körök – köztük a Strabag építőipari vállalat és annak tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner – támogatták-e a Tisza Pártot.

Christian Hafenecker felszólította Beate Meinl-Reisingert, a NEOS elnökét és egyben külügyminisztert, hogy azonnal tisztázza, tudott-e a történtekről, és érintett-e bármilyen formában az osztrák külügyminisztérium vagy EU-közeli szervezet.

„Ha egy osztrák nagyvállalkozó, aki évek óta a NEOS fő finanszírozójának számít, aktívan beavatkozik egy szomszédos ország választási kampányába, az külpolitikai időzített bomba” – fogalmazott a főtitkár. Arra is kitért, hogy Ausztriában állandó hisztéria övezi az orosz befolyás kérdését, de afelett szemet hunynak, hogy a NEOS fő támogatója a szomszéd országban próbál meg beavatkozni a politikába.

A Szabadságpárt parlamenti vizsgálatot is kezdeményez: Hafenecker ígérete szerint írásbeli kérdést nyújt be Meinl-Reisingerhez, hogy nyilvánosságra kerüljenek a Strabag, a NEOS, az EU-intézmények és a magyar ellenzék közötti kapcsolatok. – Ausztria külpolitikája nem válhat egy liberális hatalmi kartell játékszerévé – fogalmazott Hafenecker. A főtitkár kijelentette: „Ha a magyar kormány kemény hangot üt meg, az érthető. Ausztria nem exportálhat politikai befolyást, miközben ugyanazok a körök itt minden kitalált külső fenyegetésre hisztérikusan reagálnak. Ez a képmutatás Meinl-Reisinger politikájának lényege.”

Nem véletlen az FPÖ felháborodása, hiszen közismert, hogy az osztrák iparmágnás, Hans Peter Haselsteiner évtizedek óta finanszírozza a liberális pártokat, de nem csupán Ausztriában. Talán már kevesen emlékeznek a húsz évvel ezelőtti eseményekre, amikor hasonló pártfinanszírozási botrány robbant ki Magyarországon, aminek szintén a Strabag és nagy hatalmú tulajdonosa volt a főszereplője, az akkor kormányzó MSZP–SZDSZ-koalícióval együtt.

A korábbi botrány felidézése előtt érdemes kitérni Haselsteiner személyére, aki már az 1990-es években az üzleti élet mellett a politika világában is fontos szerepet játszott. A Liberális Fórum (LIF) politikusa, valamint finanszírozója volt, 1994 és 1998 között az Osztrák Nemzeti Tanács tagja, 1996 és 1998 között a Liberális Fórum parlamenti frakcióvezető-helyetteseként tevékenykedett. A 2008-as parlamenti választáson a Liberális Fórum ismét sikertelenül indult, ekkor Haselsteiner kampányfinanszírozóként, a LIF gazdasági szóvivőjeként és a vezető jelölt, Heide Schmidt támogató bizottságának elnökeként vett részt a politikai küzdelemben.

A Strabag-vezér 2013-ban anyagilag támogatta a NEOS választási szövetséget, amely bekerült a Nemzeti Tanácsba, majd a NEOS és a LIF 2014 januárjában egyesült, és megalakította a NEOS – Új Ausztria és Liberális Fórum pártot. Ennek elnökét szólította fel most szombaton színvallásra az FPÖ a Tisza Párt lehetséges finanszírozása kapcsán. Mindebből tehát jól látható, hogy Haselsteiner régóta alkalmazza a politikai befolyásolás eszközét, amit aztán aprópénzre vagy inkább milliárdos megrendelésekre vált. 

Erre volt példa a 2000-es évek közepén kirobbant botrány, amelynek lényege, hogy a korabeli osztrák és hazai sajtóbeszámolók szerint a Strabag több tíz millió forinttal támogatta az akkori hazai kormánykoalíció kisebbik pártját, a liberális Szabad Demokraták Szövetségét (SZDSZ). 

Nem véletlen, hogy 2006 októberében, egy Kossuth téri rendezvényen Kövér László, az adott időszakban ellenzékben lévő Fidesz választmányi elnöke az SZDSZ-t „Strabag Demokraták Szövetségének” nevezte. 

Akkoriban a hazai nyilvánosságot Gyurcsány Ferenc őszödi beszédének kiszivárgása és az abból fakadó elemi erejű felháborodás határozta meg, ehhez képest a Strabag–SZDSZ-összjáték kisebb léptékű botránynak minősült, de, mint azt a következő cikkünkben bemutatjuk, még évek múlva is témát adott a sajtónak.

Folytatjuk.

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Búcsú az igazi Európától

Kondor Katalin avatarja

Nagyon sok tudós ember és gondolkodó közölte már, hogy erősödik az a folyamat, melynek keretében Európa felszámolja önmagát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.