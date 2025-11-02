Strabag–Tisza finanszírozási botrány: bemutatjuk a nagy hatalmú osztrák liberális iparmágnást

Nemzetközi botránnyá kezd terebélyesedni a Strabag építőipari nagyvállalat lehetséges beavatkozása a magyar választási kampányba, miután Ausztriában a bécsi parlament elé került az ügy. Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára és parlamenti képviselője szombaton élesen reagált arra a hírre, hogy Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter szerint a Strabag anyagilag és közvélemény-kutatásokkal támogatja a Magyar Péter vezette Tisza pártot – adta közre az OTS hírügynökség, amiről a Magyar Nemzet is beszámolt. A Strabag időközben cáfolni igyekezett azt, hogy bármilyen kapcsolata lenne a Tisza Párttal.

Strabag–Tisza finanszírozási botrány: Magyar Péterék lehetnek a kedvezményezettjei a liberális mecénásnak

Ettől függetlenül az FPÖ felveti az osztrák törvényhozásban, a Nemzeti Tanácsban azt a kérdést, hogy az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) nevű liberális párt, valamint a hozzá köthető üzleti körök – köztük a Strabag építőipari vállalat és annak tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner – támogatták-e a Tisza Pártot.

Christian Hafenecker felszólította Beate Meinl-Reisingert, a NEOS elnökét és egyben külügyminisztert, hogy azonnal tisztázza, tudott-e a történtekről, és érintett-e bármilyen formában az osztrák külügyminisztérium vagy EU-közeli szervezet.

„Ha egy osztrák nagyvállalkozó, aki évek óta a NEOS fő finanszírozójának számít, aktívan beavatkozik egy szomszédos ország választási kampányába, az külpolitikai időzített bomba” – fogalmazott a főtitkár. Arra is kitért, hogy Ausztriában állandó hisztéria övezi az orosz befolyás kérdését, de afelett szemet hunynak, hogy a NEOS fő támogatója a szomszéd országban próbál meg beavatkozni a politikába.

A Szabadságpárt parlamenti vizsgálatot is kezdeményez: Hafenecker ígérete szerint írásbeli kérdést nyújt be Meinl-Reisingerhez, hogy nyilvánosságra kerüljenek a Strabag, a NEOS, az EU-intézmények és a magyar ellenzék közötti kapcsolatok. – Ausztria külpolitikája nem válhat egy liberális hatalmi kartell játékszerévé – fogalmazott Hafenecker. A főtitkár kijelentette: „Ha a magyar kormány kemény hangot üt meg, az érthető. Ausztria nem exportálhat politikai befolyást, miközben ugyanazok a körök itt minden kitalált külső fenyegetésre hisztérikusan reagálnak. Ez a képmutatás Meinl-Reisinger politikájának lényege.”

Nem véletlen az FPÖ felháborodása, hiszen közismert, hogy az osztrák iparmágnás, Hans Peter Haselsteiner évtizedek óta finanszírozza a liberális pártokat, de nem csupán Ausztriában. Talán már kevesen emlékeznek a húsz évvel ezelőtti eseményekre, amikor hasonló pártfinanszírozási botrány robbant ki Magyarországon, aminek szintén a Strabag és nagy hatalmú tulajdonosa volt a főszereplője, az akkor kormányzó MSZP–SZDSZ-koalícióval együtt.

A korábbi botrány felidézése előtt érdemes kitérni Haselsteiner személyére, aki már az 1990-es években az üzleti élet mellett a politika világában is fontos szerepet játszott. A Liberális Fórum (LIF) politikusa, valamint finanszírozója volt, 1994 és 1998 között az Osztrák Nemzeti Tanács tagja, 1996 és 1998 között a Liberális Fórum parlamenti frakcióvezető-helyetteseként tevékenykedett. A 2008-as parlamenti választáson a Liberális Fórum ismét sikertelenül indult, ekkor Haselsteiner kampányfinanszírozóként, a LIF gazdasági szóvivőjeként és a vezető jelölt, Heide Schmidt támogató bizottságának elnökeként vett részt a politikai küzdelemben.